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01672 歌禮製藥－Ｂ
即時 按盤價 升3.430 +0.110 (+3.313%)
大手異動

04/08/2022 09:25

《異動股》歌禮（１６７２）高開逾２％，新冠口服藥獲藥監批臨床

　　《經濟通通訊社４日專訊》歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）現價升２﹒７１％，報３﹒４１元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６％。該股成交約５萬股，涉資１８萬元。
　　歌禮製藥宣布，其ＣＯＶＩＤ－１９口服候選藥物聚合酶（ＲｄＲｐ）抑制劑ＡＳＣ１０新
藥臨床試驗申請，已獲國家藥監局受理。ＡＳＣ１０由歌禮完全自主研發，是一款口服雙前藥，
同單前藥莫努匹韋（ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ）相比具有新的差異化的化學結構。
　　現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國
企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２００００，升２７２點，低水１１點。即月國指期貨報６８３０，升９７點
，高水５點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）　　　３﹒４１元　升２﹒７１％
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１４﹒５０元　升５﹒２２％
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　８﹒１１元　升２﹒１４％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　７﹒９９元　跌０﹒５０％
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　４５﹒５０元　升１﹒７９％
　　三葉草生物－Ｂ（０２１９７）　　２﹒８５元　升１﹒４２％
　　信達生物（０１８０１）　　　　３２﹒３５元　升１﹒２５％
　　康方生物（０９９２６）　　　　２０﹒５０元　升２﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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