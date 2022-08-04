《異動股》歌禮（１６７２）高開逾２％，新冠口服藥獲藥監批臨床

《經濟通通訊社４日專訊》歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）現價升２﹒７１％，報３﹒４１元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６％。該股成交約５萬股，涉資１８萬元。

歌禮製藥宣布，其ＣＯＶＩＤ－１９口服候選藥物聚合酶（ＲｄＲｐ）抑制劑ＡＳＣ１０新

藥臨床試驗申請，已獲國家藥監局受理。ＡＳＣ１０由歌禮完全自主研發，是一款口服雙前藥，

同單前藥莫努匹韋（ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ）相比具有新的差異化的化學結構。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２００００，升２７２點，低水１１點。即月國指期貨報６８３０，升９７點

，高水５點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒４１元 升２﹒７１％

開拓藥業（０９９３９） １４﹒５０元 升５﹒２２％

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒１１元 升２﹒１４％

石藥集團（０１０９３） ７﹒９９元 跌０﹒５０％

榮昌生物（０９９９５） ４５﹒５０元 升１﹒７９％

三葉草生物－Ｂ（０２１９７） ２﹒８５元 升１﹒４２％

信達生物（０１８０１） ３２﹒３５元 升１﹒２５％

康方生物（０９９２６） ２０﹒５０元 升２﹒５０％

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（ｈｃ）

