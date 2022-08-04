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02155 森松國際
即時 按盤價 升8.100 +0.880 (+12.188%)
大手異動

04/08/2022 09:28

《異動股》森松（２１５５）高開１３％，料中期多賺最少五成

　　《經濟通通訊社４日專訊》森松國際（０２１５５）現價升１３﹒０２％，報８﹒１６元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒６１％。該股成交約１４萬股，涉資１１０萬元。
　　森松國際公布，預期截至今年６月３０日止六個月，綜合收益按年增長不低於５０％。有關
預期增長主要歸因於製藥行業和動力電池原材料（含礦業冶金）行業訂單的顯著增加。公司預計
，期內綜合淨利潤按年增長不低於１００％。有關預期增長主要歸因於集團業務規模擴大，產能
提升，導致收益大幅增長。
　　現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國
企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２０００９，升２８１點，低水２點。即月國指期貨報６８３５，升１０２點
，高水１０點。即月科指期貨新報４３５３，升９１點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交２２﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５５，升７３點或升０﹒６１％，成交４７﹒２８億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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