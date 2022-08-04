《異動股》康希諾升逾１％，集團於上海臨港建ｍＲＮＡ產業化基地

《經濟通通訊社４日專訊》康希諾（０６１８５）現價升１﹒１７％，報６０﹒６元，該股

成交約７萬股，涉資４４７萬元，盤中高見６０﹒６５元，最低見５９﹒５元；百濟神州

（０６１６０）升２﹒４９％，報１０３﹒１元；泰格醫藥（０３３４７）升２﹒３％，報

８０﹒１５元；藥明生物（０２２６９）升４﹒５３％，報７５元。

據內媒報道，康希諾正在上海臨港建設ｍＲＮＡ產業化基地，首期規劃產能為１億劑。公司

提前布局了可以激發粘膜免疫的吸入劑型的開發，同時也在探索二價疫苗的開發，不僅限於腺病

毒載體技術平台，同時亦在基於ｍＲＮＡ技術平台進行候選疫苗的開發。公司已開展接種三針滅

活疫苗的人群中序貫加強第四針腺病毒載體新冠疫苗的臨床試驗。

現時，恒生指數報２０２０１，升４３４點或升２﹒２０％，主板成交１２４﹒０８億元。

國企指數報６８９０，升１５３點或升２﹒２８％。恒生科技指數報４３８０，升１３４點或升

３﹒１８％。Ａ股（滬：６８８１８５）現價１５４﹒２１元人民幣，升１﹒１５元人民幣，或

升０﹒７５％，成交２９２８萬元人民幣，涉及１９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１９４﹒６６％。

即月期指新報２０１６６，升４３８點，低水３５點。即月國指期貨報６８９０，升１５７

點，低水１點。即月科指期貨新報４３８３，升１２１點，高水２點。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交５６３﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１２０８０，升９８點或升０﹒８２％，成交３５７﹒６７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康希諾（０６１８５） ６０﹒６元 升１﹒１７％

百濟神州（０６１６０） １０３﹒１元 升２﹒４９％

泰格醫藥（０３３４７） ８０﹒１５元 升２﹒３％

藥明生物（０２２６９） ７５元 升４﹒５３％

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ６６﹒３元 升１﹒６９％

昭衍新藥（０６１２７） ４９﹒８５元 升２﹒１５％

榮昌生物（０９９９５） ４６﹒８５元 升４﹒８１％

君實生物（０１８７７） ３１﹒９元 升３﹒９１％

小米（０１８１０） １１﹒９８元 升３﹒２８％

和黃醫藥（０００１３） １９﹒２４元 升４﹒９１％

開拓藥業（０９９３９） １４元 升１﹒６％

歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒４９元 升５﹒１２％

維亞生物（０１８７３） ２﹒０６元 升１﹒４８％

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（ｐｃ）



