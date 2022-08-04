《中概異動》網易跌近３％，傳與動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版

《經濟通通訊社４日專訊》網易（０９９９９）現價跌２﹒５３％，報１３８﹒８元，該股

成交約２２０萬股，涉資３﹒０９億元，盤中高見１４４﹒３元，最低見１３８﹒６元；中國儒

意（００１３６）升３﹒３２％，報２﹒１８元；騰訊（００７００）升２﹒５１％，報

３１０﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升５﹒７７％，報１９２﹒６元。

據《彭博》引述消息人士報道，網易和動視暴雪因雙方在合同上意見分歧，放棄已經開發三

年之久的《魔獸世界》（Ｗｏｒｌｄ ｏｆ Ｗａｒｃｒａｆｔ）手機遊戲。

消息人士透露，網易已解散了一個由１００多名開發人員組成、負責為遊戲創建內容的團隊

，只有少數人獲得內部調職。消息人士指，兩家公司在合同條款上存在分歧，最終叫停了這個一

直秘密開發的項目。

這被取消的遊戲在網易內部代號名為「海王星（Ｎｅｐｔｕｎｅ）」，這遊戲並非對既有的

《魔獸世界》進行改編，而是基於同一個世界觀所延伸的大型多人線上角色扮演遊戲

（ＭＭＯＲＰＧ）。

網易和動視暴雪近期聯合發布《暗黑破壞神：不朽》手遊。是次消息傳出，令市場懷疑這個

業內最賺錢之一的合作伙伴關係會否有所動搖。

現時，恒生指數報２０１０１，升３３４點或升１﹒６９％，主板成交３８０﹒１８億元。

國企指數報６８５３，升１１６點或升１﹒７４％。恒生科技指數報４３５７，升１１１點或升

２﹒６３％。

即月期指新報２００７８，升３５０點，低水２４點。即月國指期貨報６８５６，升１２３

點，高水２點。即月科指期貨新報４３６２，升１００點，高水４點。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交１７３５﹒２６億元人民幣。深

證成份指數報１２０３９，升５７點或升０﹒４８％，成交１１０４﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １３８﹒８元 跌２﹒５３％

中國儒意（００１３６） ２﹒１８元 升３﹒３２％

騰訊（００７００） ３１０﹒２元 升２﹒５１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒６元 升５﹒７７％

心動公司（０２４００） １８元 升１﹒９３％

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（ｅｒ）

