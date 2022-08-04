《異動股》贛鋒鋰業（１７７２）升２％，鋰價風向標拍賣落錘

《經濟通通訊社４日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升２﹒０１％，報７１﹒１元，該
股成交約８０萬股，涉資５６６６萬元，盤中高見７１﹒８５元，最低見７０﹒２元；天齊鋰業
（０９６９６）升０﹒１３％，報７９﹒１元；中國宏橋（０１３７８）跌０﹒６５％，報
７﹒６８元；鞍鋼（００３４７）升２﹒０６％，報２﹒４８元。
鋰價風向標澳洲鋰礦商Ｐｉｌｂａｒａ（皮爾巴拉）公告，８月２日在旗下拍賣平台舉行了
第八次鋰精礦拍賣，最終成交價為６３５０美元╱噸，較７月１３日拍賣成交價漲２﹒６％，較
６月２３日持平。值得注意的是，國內鋰鹽價格近期結束橫盤，開始出現小幅上漲趨勢。多家機
構預測，鋰鹽價格或再次突破５０萬元人民幣╱噸，全年價格有望圍繞５５萬元人民幣╱噸震盪
。
Ｐｉｌｂａｒａ公告顯示，此次共計拍賣５０００噸的５﹒５％品位鋰精礦，在３０分鍾的
拍賣過程中收到了６７次出價，預計９月中旬交付，相當於到岸價（ＳＣ６﹒０ ＣＩＦ中國）
約７０１２美元╱噸。上海鋼聯表示，按照９０美元╱噸的運費測算，折合電池級碳酸鋰成本超
４５萬元人民幣╱噸，產出的碳酸鋰流通預計在１２月份。
現時，恒生指數報２００９８，升３３１點或升１﹒６７％，主板成交３８４﹒４６億元。
國企指數報６８５３，升１１６點或升１﹒７２％。恒生科技指數報４３５８，升１１１點或升
２﹒６３％。
即月期指新報２００８５，升３５７點，低水１３點。即月國指期貨報６８５７，升１２４
點，高水４點。即月科指期貨新報４３６１，升９９點，高水３點。
上證綜合指數報３１８０，升１６點或升０﹒５３％，成交１７５２﹒８６億元人民幣。深
證成份指數報１２０４１，升５８點或升０﹒４９％，成交１１１４﹒６１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒１元 升２﹒０１％
天齊鋰業（０９６９６） ７９﹒１元 升０﹒１３％
中國宏橋（０１３７８） ７﹒６８元 跌０﹒６５％
鞍鋼（００３４７） ２﹒４８元 升２﹒０６％
中國有色礦業（０１２５８） ３﹒０４元 跌１﹒６２％
中鋁（０２６００） ２﹒６９元 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒７元 升１﹒６５％
江西銅業股份（００３５８） ９﹒２５元 升０﹒３３％
五礦資源（０１２０８） ２﹒２４元 升０﹒４５％
中廣核（０１１６４） ０﹒７７元 跌１﹒２８％
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（ｅｒ）
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