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02269 藥明生物
即時 按盤價 升74.850 +3.100 (+4.321%)
大手異動

04/08/2022 10:46

《異動股》藥明生物漲４％，與阿斯利康達成新冠預防藥物戰略合作

　　《經濟通通訊社４日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升４﹒４６％，報７４﹒９５元，
該股成交約５３８萬股，涉資３﹒９９億元，盤中高見７５﹒３５元，最低見７２﹒５元；藥明
康德（０２３５９）升５﹒２７％，報９５﹒８元；和黃醫藥（０００１３）升６﹒４３％，報
１９﹒５２元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升５﹒０８％，報２８﹒９５元。
　　藥明生物在官方微信公布，公司將與阿斯利康就新冠預防中和抗體組合藥物恩適得（替沙格
韋單抗聯合西加韋單抗，英文名：Ｅｖｕｓｈｅｌｄ，原名ＡＺＤ７４４２）的本地化生產達成
戰略合作。
　　阿斯利康新冠預防中和抗體組合藥物於去年底在美國獲得應急使用授權，於今年３月在歐盟
獲得上市許可及在英國獲得有條件上市許可，於今年５月獲得本港衛生署有條件批准，並於今年
６月通過海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區特殊進口審批，用於新冠病毒暴露前預防。目前該藥
物已在全球多個國家獲批並供應。
　　現時，恒生指數報２０１２６，升３５９點或升１﹒８２％，主板成交３８９﹒２４億元。
國企指數報６８６２，升１２５點或升１﹒８６％。恒生科技指數報４３６４，升１１８點或升
２﹒７９％。
　　即月期指新報２０１０３，升３７５點，低水２４點。即月國指期貨報６８６５，升１３２
點，高水３點。即月科指期貨新報４３６８，升１０６點，高水３點。
　　上證綜合指數報３１８１，升１７點或升０﹒５５％，成交１７７４﹒５８億元人民幣。深
證成份指數報１２０５１，升６８點或升０﹒５７％，成交１１２６﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７４﹒９５元　升４﹒４６％
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　９５﹒８元　升５﹒２７％
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　１９﹒５２元　升６﹒４３％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２８﹒９５元　升５﹒０８％
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　８﹒２２元　升３﹒５３％
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　　　６３﹒３元　跌２﹒９１％
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　６４﹒２元　升２﹒１５％
　　康方生物（０９９２６）　　　　　　　２１元　　　　升５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
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