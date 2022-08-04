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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 升36.050 +2.250 (+6.657%)
大手異動

04/08/2022 14:02

《異動股》九置（１９９７）漲５％，上半年盈轉虧仍派息０﹒７元

　　《經濟通通訊社４日專訊》九置（０１９９７）今天午市前公布業績，上半年由盈轉虧，惟
現價升５﹒４７％，報３５﹒６５元，該股成交約２６０萬股，涉資９０４４萬元，盤中高見
３５﹒６５元，最低見３４﹒１５元；希慎（０００１４）升０﹒６３％，報２４﹒０５元；恆
隆地產（００１０１）升１﹒２％，報１３﹒５２元；正商實業（００１８５）跌０﹒９４％，
報２﹒１元。
　　九置公布截至今年６月底止中期業績轉盈為虧，蝕１４﹒６８億元，去年同期賺２９﹒７億
元，每股基本及攤薄虧損０﹒４８元，派中期息０﹒７元，較去年同期多４﹒４８％。
　　期內，收入為６２﹒１億元，按年跌１７﹒０３％，經營溢利４４﹒４６億元，按年微升
０﹒４１％。
　
＊中期基礎盈利增３％＊
　
　　期內，集團基礎淨盈利增加３％至３３﹒７３億元，相當於每股１﹒１１元，若計入
５０﹒３９億元投資物業重估虧損，則錄得股東應佔集團虧損１４﹒６８億元，而２０２１年同
期則錄盈利２９﹒７億元。　
　　期內，集團投資物業收入減少２％至５３﹒６億元，營業盈利增加３％至４４﹒２５億元。
　　酒店分部收入增加７％至３﹒６６億元，營業虧損收窄至１﹒７２億元，而２０２１年同期
則為虧損２﹒０８億元。香港收入有所增加，但內地收入下降及營業虧損增加。
　　由於確認入賬的銷售額減少，發展物業收入大幅減少至１﹒８５億元，並錄得２７００萬元
的營業虧損，而２０２１年同期則錄盈利１﹒４６億元。
　　投資的營業盈利（以股息收入為主）增加１７％至２﹒７１億元，而２０２１年同期為
２﹒３２億元。
　
＊恒指升逾３００點＊
　
　　現時，恒生指數報２００９６，升３２９點或升１﹒６７％，主板成交６１４﹒１３億元。
國企指數報６８５７，升１２０點或升１﹒７９％。恒生科技指數報４３５８，升１１２點或升
２﹒６６％。
　　即月期指新報２００７１，升３４３點，低水２６點。即月國指期貨報６８６１，升１２８
點，高水３點。即月科指期貨新報４３６５，升１０３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３１７２，升９點或升０﹒２９％，成交２９３８﹒９３億元人民幣。深證
成份指數報１１９９４，升１１點或升０﹒１０％，成交１７８４﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３５﹒６５元　升５﹒４７％
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒０５元　升０﹒６３％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１３﹒５２元　　升１﹒２％
　　正商實業（００１８５）　　　　　２﹒１元　跌０﹒９４％
　　越秀房託（００４０５）　　　　　　　３元　升１﹒０１％
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６１元　升０﹒４６％
　　領展（００８２３）　　　　　６５﹒２５元　升１﹒０１％
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒３元　　　　無升跌
　　冠君產託（０２７７８）　　　　３﹒４５元　升１﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
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