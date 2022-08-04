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02333 長城汽車
即時 按盤價 跌12.040 -0.240 (-1.954%)
大手異動

04/08/2022 14:15

《異動股》上月汽車零售按年減，部分車股逆市下跌，長汽跌近３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》部分車股逆市下跌。長汽（０２３３３）現價跌２﹒６１％，報
１１﹒９６元，該股成交約５０９５萬股，涉資６﹒１５億元，盤中高見１２﹒５８元，最低見
１１﹒７６元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒４％，報７﹒４６元；小鵬汽車（０９８６８）
跌１﹒５９％，報８９﹒８元。
　　乘聯會上日公布，７月２５－３１日，乘用車市場零售６１﹒３萬輛，同比增長１４％，環
比上周增長４４％，較上月同期下降２１％；乘用車批發８７﹒８萬輛，同比增長５３％，環比
上周增長８５％，較上月同期下降１１％。
　　初步統計，７月１－３１日，乘用車市場零售１７６﹒８萬輛，同比去年增長１７％，環比
上月下降９％；全國乘用車廠商批發２１１﹒９萬輛，同比去年增長４０％，環比上月下降３％

　　現時，恒生指數報２０１０２，升３３５點或升１﹒７０％，主板成交６３５﹒９７億元。
國企指數報６８５９，升１２２點或升１﹒８２％。恒生科技指數報４３６０，升１１４點或升
２﹒７０％。
　　即月期指新報２００７６，升３４８點，低水２７點。即月國指期貨報６８６１，升１２８
點，高水１點。即月科指期貨新報４３６４，升１０２點，高水３點。
　　上證綜合指數報３１８１，升１７點或升０﹒５６％，成交３１０１﹒７０億元人民幣。深
證成份指數報１２０３４，升５１點或升０﹒４３％，成交１８７７﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　１１﹒９６元　跌２﹒６１％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒４６元　　跌０﹒４％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８９﹒８元　跌１﹒５９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１８﹒２元　升３﹒５３％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９４﹒８元　升２﹒４３％
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒８元　升１﹒１３％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５９﹒１元　升０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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