《異動股》上月汽車零售按年減，部分車股逆市下跌，長汽跌近３％

《經濟通通訊社４日專訊》部分車股逆市下跌。長汽（０２３３３）現價跌２﹒６１％，報
１１﹒９６元，該股成交約５０９５萬股，涉資６﹒１５億元，盤中高見１２﹒５８元，最低見
１１﹒７６元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒４％，報７﹒４６元；小鵬汽車（０９８６８）
跌１﹒５９％，報８９﹒８元。
乘聯會上日公布，７月２５－３１日，乘用車市場零售６１﹒３萬輛，同比增長１４％，環
比上周增長４４％，較上月同期下降２１％；乘用車批發８７﹒８萬輛，同比增長５３％，環比
上周增長８５％，較上月同期下降１１％。
初步統計，７月１－３１日，乘用車市場零售１７６﹒８萬輛，同比去年增長１７％，環比
上月下降９％；全國乘用車廠商批發２１１﹒９萬輛，同比去年增長４０％，環比上月下降３％
。
現時，恒生指數報２０１０２，升３３５點或升１﹒７０％，主板成交６３５﹒９７億元。
國企指數報６８５９，升１２２點或升１﹒８２％。恒生科技指數報４３６０，升１１４點或升
２﹒７０％。
即月期指新報２００７６，升３４８點，低水２７點。即月國指期貨報６８６１，升１２８
點，高水１點。即月科指期貨新報４３６４，升１０２點，高水３點。
上證綜合指數報３１８１，升１７點或升０﹒５６％，成交３１０１﹒７０億元人民幣。深
證成份指數報１２０３４，升５１點或升０﹒４３％，成交１８７７﹒６２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長汽（０２３３３） １１﹒９６元 跌２﹒６１％
廣汽集團（０２２３８） ７﹒４６元 跌０﹒４％
小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒８元 跌１﹒５９％
吉利汽車（００１７５） １８﹒２元 升３﹒５３％
比亞迪（０１２１１） ２９４﹒８元 升２﹒４３％
理想汽車（０２０１５） １３３﹒８元 升１﹒１３％
蔚來（０９８６６） １５９﹒１元 升０﹒８９％
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（ｅｒ）
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