《異動股》建德國際控股（８６５）挫近２０％，報０﹒０９６元

《經濟通通訊社４日專訊》建德國際控股（００８６５）跌２０％，報０﹒０９６元，最低

價０﹒０９６元，最高價０﹒１２８元，創５２周新高；成交７２９３﹒６萬股，成交金額

９２１﹒７３萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒１１元；現時最大淨被

動賣出券商為中策富滙證券，金額３８２﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１２８元。

現時，恒生指數報２００９３，升３２６點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５２，

升１１５點或１﹒７１％；恒生科技指數報４３５６，升１１０點或２﹒５９％；主板成交

６５６﹒１７億元。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或０﹒４９％，成交３２８２﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２００９，升２７點或０﹒２３％，成交１９８６﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０９６ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０９６

成交股數 ７２９３﹒６萬股 成交金額 ９２１﹒７３萬

１０天平均 ０﹒０９２ 歷史波幅％ １０９﹒２７０

２０天平均 ０﹒０８９ 加權平均價 ０﹒１２６

５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ５４﹒２５３

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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建德國際控股（００８６５） ０﹒０９６ －２０﹒００

新地（０００１６） ９１﹒６５０ ＋０﹒７７

中海外（００６８８） ２０﹒７５０ ＋０﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒８００ －１﹒２０

潤地（０１１０９） ３１﹒１５０ ＋０﹒４８

長實（０１１１３） ５４﹒１００ 無升跌

碧桂園（０２００７） ２﹒６７０ －０﹒３７

萬科企業（０２２０２） １４﹒１８０ ＋０﹒１４

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３４ ＋２﹒６３

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３５ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

