《異動股》建德國際控股（８６５）挫近２０％，報０﹒０９６元

《經濟通通訊社４日專訊》建德國際控股（００８６５）跌２０％，報０﹒０９６元，最低
價０﹒０９６元，最高價０﹒１２８元，創５２周新高；成交７２９３﹒６萬股，成交金額
９２１﹒７３萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒１１元；現時最大淨被
動賣出券商為中策富滙證券，金額３８２﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１２８元。
現時，恒生指數報２００９３，升３２６點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５２，
升１１５點或１﹒７１％；恒生科技指數報４３５６，升１１０點或２﹒５９％；主板成交
６５６﹒１７億元。
上證綜合指數報３１７９，升１５點或０﹒４９％，成交３２８２﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２００９，升２７點或０﹒２３％，成交１９８６﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０９６ 變動 －２０﹒００％
最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０９６
成交股數 ７２９３﹒６萬股 成交金額 ９２１﹒７３萬
１０天平均 ０﹒０９２ 歷史波幅％ １０９﹒２７０
２０天平均 ０﹒０８９ 加權平均價 ０﹒１２６
５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ５４﹒２５３
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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建德國際控股（００８６５） ０﹒０９６ －２０﹒００
新地（０００１６） ９１﹒６５０ ＋０﹒７７
中海外（００６８８） ２０﹒７５０ ＋０﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒８００ －１﹒２０
潤地（０１１０９） ３１﹒１５０ ＋０﹒４８
長實（０１１１３） ５４﹒１００ 無升跌
碧桂園（０２００７） ２﹒６７０ －０﹒３７
萬科企業（０２２０２） １４﹒１８０ ＋０﹒１４
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３４ ＋２﹒６３
滙景控股（０９９６８） ０﹒２３５ ＋２﹒１７
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（ｅｄ）
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