《異動股》亞洲電視控股升４０％突破２０天線，報０﹒０３５元

《經濟通通訊社４日專訊》亞洲電視控股（００７０７）升４０％，報０﹒０３５元，升穿
２０天線（０﹒０２９元），最高價０﹒０３５元，最低價０﹒０２４元；成交１﹒０７億股，
成交金額３３８﹒０９萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元。現時
最大淨被動買入券商為萬海證券，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額５８﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０３３元。
現時，恒生指數報２０１１１，升３４４點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３６５，升１１９點或２﹒８１％；主板成交
６９２﹒３６億元。
上證綜合指數報３１８９，升２６點或０﹒８２％，成交３６６６﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２０６０，升７８點或０﹒６６％，成交２２１６﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３５ 變動 ＋４０﹒００％
最高價 ０﹒０３５ 最低價 ０﹒０２４
成交股數 １﹒０７億股 成交金額 ３３８﹒０９萬
１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ ２５０﹒０５２
２０天平均 ０﹒０２９ 加權平均價 ０﹒０３２
５０天平均 ０﹒０１９ ＲＳＩ１４ ６４﹒０８４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３５ ＋４０﹒００
德永佳集團（００３２１） １﹒４５０ －０﹒６８
福田實業（００４２０） １﹒０４０ 無升跌
互太紡織（０１３８２） ３﹒０９０ ＋０﹒９８
滿地科技股份（０１４００） ０﹒５８０ ＋７﹒４１
亞東集團（０１７９５） １﹒１１０ ＋０﹒９１
超盈國際控股（０２１１１） １﹒５９０ －３﹒６４
天虹紡織（０２６７８） ７﹒１８０ ＋０﹒１４
魏橋紡織（０２６９８） １﹒４８０ －１﹒３３
非凡中國（０８０３２） １﹒１４０ －１﹒７２
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（ｅｄ）
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