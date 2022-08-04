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00707 亞洲電視控股
即時 按盤價 升0.035 +0.010 (+40.000%)
大手異動

04/08/2022 14:58

《異動股》亞洲電視控股升４０％突破２０天線，報０﹒０３５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》亞洲電視控股（００７０７）升４０％，報０﹒０３５元，升穿
２０天線（０﹒０２９元），最高價０﹒０３５元，最低價０﹒０２４元；成交１﹒０７億股，
成交金額３３８﹒０９萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元。現時
最大淨被動買入券商為萬海證券，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額５８﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０３３元。
　　現時，恒生指數報２０１１１，升３４４點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３６５，升１１９點或２﹒８１％；主板成交
６９２﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升２６點或０﹒８２％，成交３６６６﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６０，升７８點或０﹒６６％，成交２２１６﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０３５　變動　　　　＋４０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒０３５　最低價　　　　　０﹒０２４
　　成交股數　　１﹒０７億股　成交金額　　３３８﹒０９萬
　　１０天平均　　０﹒０２９　歷史波幅％　２５０﹒０５２
　　２０天平均　　０﹒０２９　加權平均價　　　０﹒０３２
　　５０天平均　　０﹒０１９　ＲＳＩ１４　　６４﹒０８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　亞洲電視控股（００７０７）　０﹒０３５　＋４０﹒００
　　德永佳集團（００３２１）　　１﹒４５０　　－０﹒６８
　　福田實業（００４２０）　　　１﹒０４０　　　　無升跌
　　互太紡織（０１３８２）　　　３﹒０９０　　＋０﹒９８
　　滿地科技股份（０１４００）　０﹒５８０　　＋７﹒４１
　　亞東集團（０１７９５）　　　１﹒１１０　　＋０﹒９１
　　超盈國際控股（０２１１１）　１﹒５９０　　－３﹒６４
　　天虹紡織（０２６７８）　　　７﹒１８０　　＋０﹒１４
　　魏橋紡織（０２６９８）　　　１﹒４８０　　－１﹒３３
　　非凡中國（０８０３２）　　　１﹒１４０　　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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