《異動股》亞洲電視控股升４０％突破２０天線，報０﹒０３５元

《經濟通通訊社４日專訊》亞洲電視控股（００７０７）升４０％，報０﹒０３５元，升穿

２０天線（０﹒０２９元），最高價０﹒０３５元，最低價０﹒０２４元；成交１﹒０７億股，

成交金額３３８﹒０９萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元。現時

最大淨被動買入券商為萬海證券，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；現時最大

淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額５８﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０３３元。

現時，恒生指數報２０１１１，升３４４點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報６８５８，

升１２１點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３６５，升１１９點或２﹒８１％；主板成交

６９２﹒３６億元。

上證綜合指數報３１８９，升２６點或０﹒８２％，成交３６６６﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２０６０，升７８點或０﹒６６％，成交２２１６﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３５ 變動 ＋４０﹒００％

最高價 ０﹒０３５ 最低價 ０﹒０２４

成交股數 １﹒０７億股 成交金額 ３３８﹒０９萬

１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ ２５０﹒０５２

２０天平均 ０﹒０２９ 加權平均價 ０﹒０３２

５０天平均 ０﹒０１９ ＲＳＩ１４ ６４﹒０８４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２８３﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３５ ＋４０﹒００

德永佳集團（００３２１） １﹒４５０ －０﹒６８

福田實業（００４２０） １﹒０４０ 無升跌

互太紡織（０１３８２） ３﹒０９０ ＋０﹒９８

滿地科技股份（０１４００） ０﹒５８０ ＋７﹒４１

亞東集團（０１７９５） １﹒１１０ ＋０﹒９１

超盈國際控股（０２１１１） １﹒５９０ －３﹒６４

天虹紡織（０２６７８） ７﹒１８０ ＋０﹒１４

魏橋紡織（０２６９８） １﹒４８０ －１﹒３３

非凡中國（０８０３２） １﹒１４０ －１﹒７２

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（ｅｄ）

