《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒０５元

《經濟通通訊社４日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒１３％，報２３﹒０５元，升穿

２０天線（２２﹒７０５元），最高價２３﹒０５元，最低價２２﹒２５元；成交４７０﹒８３

萬股，成交金額１﹒０７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒９２萬元，加權平均成交價

２２﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０７﹒４２萬元，加權平均成交

價２２﹒６７９元。

現時，恒生指數報２０１２９，升３６２點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報６８６６，

升１２９點或１﹒９２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交

７１１﹒８３億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒０５０ 變動 ＋３﹒１３％

最高價 ２３﹒０５０ 最低價 ２２﹒２５０

成交股數 ４７０﹒８３萬股 成交金額 １﹒０７億

１０天平均 ２２﹒８９０ 歷史波幅％ ４０﹒３００

２０天平均 ２２﹒７０５ 加權平均價 ２２﹒６４３

５０天平均 ２１﹒９７９ ＲＳＩ１４ ５４﹒４７４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋３﹒１３

潤啤（００２９１） ５４﹒９５ ＋１﹒２９

特步國際（０１３６８） １２﹒５２ ＋０﹒９７

安踏體育（０２０２０） ８４﹒９０ ＋０﹒１２

申洲國際（０２３１３） ７８﹒４５ －０﹒６３

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒３０ －１﹒２９

李寧（０２３３１） ６４﹒８０ －０﹒５４

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７２ ＋１﹒９７

海底撈（０６８６２） １５﹒７８ ＋２﹒４７

九毛九（０９９２２） １８﹒３４ ＋３﹒９７

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（ｅｄ）

