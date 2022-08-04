《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒０５元

《經濟通通訊社４日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒１３％，報２３﹒０５元，升穿
２０天線（２２﹒７０５元），最高價２３﹒０５元，最低價２２﹒２５元；成交４７０﹒８３
萬股，成交金額１﹒０７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒９２萬元，加權平均成交價
２２﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０７﹒４２萬元，加權平均成交
價２２﹒６７９元。
現時，恒生指數報２０１２９，升３６２點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報６８６６，
升１２９點或１﹒９２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交
７１１﹒８３億元。
上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒０５０ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 ２３﹒０５０ 最低價 ２２﹒２５０
成交股數 ４７０﹒８３萬股 成交金額 １﹒０７億
１０天平均 ２２﹒８９０ 歷史波幅％ ４０﹒３００
２０天平均 ２２﹒７０５ 加權平均價 ２２﹒６４３
５０天平均 ２１﹒９７９ ＲＳＩ１４ ５４﹒４７４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋３﹒１３
潤啤（００２９１） ５４﹒９５ ＋１﹒２９
特步國際（０１３６８） １２﹒５２ ＋０﹒９７
安踏體育（０２０２０） ８４﹒９０ ＋０﹒１２
申洲國際（０２３１３） ７８﹒４５ －０﹒６３
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒３０ －１﹒２９
李寧（０２３３１） ６４﹒８０ －０﹒５４
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７２ ＋１﹒９７
海底撈（０６８６２） １５﹒７８ ＋２﹒４７
九毛九（０９９２２） １８﹒３４ ＋３﹒９７
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（ｅｄ）
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