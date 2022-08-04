《異動股》羅馬集團跌逾２９％失守２５０天線，報０﹒２４４元

《經濟通通訊社４日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌２９﹒２８％，報０﹒２４４元，跌
穿２５０天線（０﹒３０５元），最低價０﹒２５元，最高價０﹒３８５元；成交１﹒６３億股
，成交金額５２１７﹒４５萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬
元。現時最大淨被動買入券商為寶盛證券香港，金額１６８７﹒４５萬元，加權平均成交價
０﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額６３﹒９４萬元，加權平均成交
價０﹒３３９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％。
現時，恒生指數報２０１４８，升３８１點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，
升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交
７６８﹒２４億元。
上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４４ 變動 －２９﹒２８％
最高價 ０﹒３８５ 最低價 ０﹒２５０
成交股數 １﹒６３億股 成交金額 ５２１７﹒４５萬
１０天平均 ０﹒３１１ 歷史波幅％ １２１﹒５７７
２０天平均 ０﹒２８０ 加權平均價 ０﹒３２１
５０天平均 ０﹒２７６ ＲＳＩ１４ ４０﹒９４７
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬元；
暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％
（ｅｄ）
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