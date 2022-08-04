《異動股》羅馬集團跌逾２９％失守２５０天線，報０﹒２４４元

《經濟通通訊社４日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌２９﹒２８％，報０﹒２４４元，跌

穿２５０天線（０﹒３０５元），最低價０﹒２５元，最高價０﹒３８５元；成交１﹒６３億股

，成交金額５２１７﹒４５萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬

元。現時最大淨被動買入券商為寶盛證券香港，金額１６８７﹒４５萬元，加權平均成交價

０﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額６３﹒９４萬元，加權平均成交

價０﹒３３９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％。

現時，恒生指數報２０１４８，升３８１點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，

升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交

７６８﹒２４億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２４４ 變動 －２９﹒２８％

最高價 ０﹒３８５ 最低價 ０﹒２５０

成交股數 １﹒６３億股 成交金額 ５２１７﹒４５萬

１０天平均 ０﹒３１１ 歷史波幅％ １２１﹒５７７

２０天平均 ０﹒２８０ 加權平均價 ０﹒３２１

５０天平均 ０﹒２７６ ＲＳＩ１４ ４０﹒９４７

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬元；

暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％



（ｅｄ）

