《異動股》僑洋國際控股漲近６０％突破５０天線，報０﹒３８元

《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升５９﹒６６％，報０﹒３８元，

升穿５０天線（０﹒２４９元），最高價０﹒３８元，最低價０﹒２３８元；成交４﹒５萬股，

成交金額１﹒１６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒１６萬元。現時最大淨

被動賣出券商為耀才證券國際，金額７１４０元，加權平均成交價０﹒２３８元。

現時，恒生指數報２０１４１，升３７４點或１﹒８９％；恒生中國企業指數報６８６９，

升１３２點或１﹒９７％；恒生科技指數報４３７９，升１３３點或３﹒１４％；主板成交

７９５﹒０１億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３８０ 變動 ＋５９﹒６６％

最高價 ０﹒３８０ 最低價 ０﹒２３８

成交股數 ４﹒５萬股 成交金額 １﹒１６萬

１０天平均 ０﹒２５７ 歷史波幅％ ２３２﹒３１３

２０天平均 ０﹒２６２ 加權平均價 ０﹒２５９

５０天平均 ０﹒２４９ ＲＳＩ１４ ７５﹒４１７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒１６萬元



（ｅｄ）

