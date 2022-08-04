《異動股》僑洋國際控股升逾倍突破５０天線，報０﹒４８５元

《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升１０３﹒７８％，報０﹒４８５
元，升穿５０天線（０﹒２５１元），最高價０﹒４８５元，最低價０﹒２３８元；成交５萬股
，成交金額１﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元。現時最大
淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７１４０元，加權平均成交價０﹒２３８元。
現時，恒生指數報２０１４３，升３７６點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６８７０，升
１３３點或１﹒９８％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０８％；主板成交
７９８﹒０５億元。
上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４８５ 變動 ＋１０３﹒７８％
最高價 ０﹒４８５ 最低價 ０﹒２３８
成交股數 ５萬股 成交金額 １﹒４１萬
１０天平均 ０﹒２６８ 歷史波幅％ ２３２﹒３１３
２０天平均 ０﹒２６７ 加權平均價 ０﹒２８１
５０天平均 ０﹒２５１ ＲＳＩ１４ ８２﹒６０５
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元
（ｅｄ）
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