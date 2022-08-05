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02325 雲康集團
即時 按盤價 升18.200 +0.200 (+1.111%)
大手異動

05/08/2022 09:05

《大手成交》雲康集團一手約２８６萬股市前交易，涉４６２７萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》雲康集團（０２３２５）於市前９：０４ａｍ錄得１手
２８５﹒６萬股市前交易，每股造１６﹒２元，較上日收市價低１０％，涉資４６２６﹒７２萬
元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:12
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