《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾１％破頂，報３４﹒２元

《經濟通通訊社５日專訊》上海復旦（０１３８５）升１﹒１８％，報３４﹒２元，最高價

３４﹒２元，創上市新高，最低價３４﹒２元；成交５０００股，成交金額１７﹒１萬元。以現

價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６９３０，

升５０點或０﹒７３％；恒生科技指數報４４２９，升４８點或１﹒１％；主板成交２０﹒２５

億元。



基本資料

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現價 ３４﹒２００ 變動 ＋１﹒１８％

最高價 ３４﹒２００ 最低價 ３４﹒２００

成交股數 ５０００股 成交金額 １７﹒１萬

１０天平均 ３０﹒４７５ 歷史波幅％ ５７﹒０６８

２０天平均 ２９﹒５９９ 加權平均價 ３４﹒２００

５０天平均 ２８﹒６７１ ＲＳＩ１４ ６９﹒２２１

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股份狀態：創上市新高；暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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上海復旦（０１３８５） ３４﹒２０ ＋１﹒１８

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６３﹒５５ ＋０﹒８７

中芯（００９８１） １６﹒８０ ＋０﹒４８

華虹（０１３４７） ２４﹒６５ ＋１﹒２３

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（ｅｄ）

