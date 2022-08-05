  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01385 上海復旦
即時 按盤價 升34.400 +0.600 (+1.775%)
大手異動

05/08/2022 09:22

《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾１％破頂，報３４﹒２元

　　《經濟通通訊社５日專訊》上海復旦（０１３８５）升１﹒１８％，報３４﹒２元，最高價
３４﹒２元，創上市新高，最低價３４﹒２元；成交５０００股，成交金額１７﹒１萬元。以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６９３０，
升５０點或０﹒７３％；恒生科技指數報４４２９，升４８點或１﹒１％；主板成交２０﹒２５
億元。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　３４﹒２００　變動　　　　＋１﹒１８％
　　最高價　　　３４﹒２００　最低價　　　３４﹒２００
　　成交股數　　　５０００股　成交金額　　　１７﹒１萬
　　１０天平均　３０﹒４７５　歷史波幅％　５７﹒０６８
　　２０天平均　２９﹒５９９　加權平均價　３４﹒２００
　　５０天平均　２８﹒６７１　ＲＳＩ１４　６９﹒２２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海復旦（０１３８５）　　３４﹒２０　＋１﹒１８
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６３﹒５５　＋０﹒８７
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒８０　＋０﹒４８
　　華虹（０１３４７）　　　　２４﹒６５　＋１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰04/08/2022 13:04  《異動股》上海復旦（１３８５）漲近６％破頂，報３３﹒１５元

其他大手異動
More

04/08/2022 09:50  《異動股》中芯漲近４％為連續第二日上升，美國通過晶片法案

03/08/2022 11:49  《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

02/08/2022 09:47  《異動股》中芯（９８１）跌逾３％，遭高盛降目標至２０﹒２元

28/07/2022 09:30  《異動股》中芯（００９８１）開升１％，美國參議院通過晶片法案

22/07/2022 09:28  《異動股》中芯升２％，據報正交付７納米技術製造比特幣挖礦芯片

備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金