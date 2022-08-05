《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）於９：３１ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造２９﹒７元，較上日收市價低０﹒１７％，涉資１４８５萬元。
海螺水泥現價升０﹒３４％，報２９﹒８５元；成交６０﹒６萬股，成交金額
１８００﹒４２萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６﹒３９萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 09:32
《大手成交》海螺水泥一手５０萬股交叉盤，涉資１４８５萬元
《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）於９：３１ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造２９﹒７元，較上日收市價低０﹒１７％，涉資１４８５萬元。
海螺水泥現價升０﹒３４％，報２９﹒８５元；成交６０﹒６萬股，成交金額
１８００﹒４２萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６﹒３９萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰05/08/2022 09:39 《大手成交》海螺水泥一手３５萬股交叉盤，涉資１０３７萬元
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05/08/2022 09:45 《大手成交》海螺水泥１３分鐘內３手交叉盤，共涉４０６７萬元
12/07/2022 11:12 《大手成交》海螺水泥一手５０萬股交叉盤，涉資１７３９萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:13
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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