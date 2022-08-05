《異動股》羅馬集團跌近１９％創新低，報０﹒０６９元

《經濟通通訊社５日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１８﹒８２％，報０﹒０６９元，最

低價０﹒０６８元，創上市新低，最高價０﹒０８８元；成交１７４８萬股，成交金額

１３６﹒５１萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４６﹒８９萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒０７９元；現時最大淨

被動賣出券商為華盛資本証券，金額３﹒６萬元，加權平均成交價０﹒０８元。以現價計，該股

暫連跌６日，累計跌幅８２﹒５３％。

現時，恒生指數報２０２１５，升４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６９０６，升

２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４３９７，升１６點或０﹒３７％；主板成交５８﹒５６

億元。

上證綜合指數報３１９７，升８點或０﹒２６％，成交２６４﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２１１０，升４５點或０﹒３７％，成交１３６﹒２５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０６９ 變動 －１８﹒８２％

最高價 ０﹒０８８ 最低價 ０﹒０６８

成交股數 １７４８萬股 成交金額 １３６﹒５１萬

１０天平均 ０﹒２７７ 歷史波幅％ ５１２﹒７２２

２０天平均 ０﹒２６３ 加權平均價 ０﹒０７８

５０天平均 ０﹒２６８ ＲＳＩ１４ ２４﹒４８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４６﹒８９萬元；暫連跌６

日，累計跌幅８２﹒５３％



（ｅｄ）

