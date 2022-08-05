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01683 曠逸國際
即時 按盤價 跌0.160 -0.073 (-31.330%)
大手異動

05/08/2022 09:39

《異動股》曠逸國際挫近２０％失守１００天線，報０﹒１８７元

　　《經濟通通訊社５日專訊》曠逸國際（０１６８３）跌１９﹒７４％，報０﹒１８７元，跌
穿１００天線（０﹒１８９元），最低價０﹒１７３元，最高價０﹒２１５元；成交２４６﹒８
萬股，成交金額４７﹒１９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時
最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１０﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒１９１元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３７﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２０２２５，升５１點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６９０７，升
２８點或０﹒４１％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交
１００﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交４７３﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１０８，升４３點或０﹒３６％，成交２６１﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１８７　變動　　　　－１９﹒７４％
　　最高價　　　　　０﹒２１５　最低價　　　　　０﹒１７３
　　成交股數　　２４６﹒８萬股　成交金額　　　４７﹒１９萬
　　１０天平均　　　０﹒１９０　歷史波幅％　２６８﹒７６３
　　２０天平均　　　０﹒１７１　加權平均價　　　０﹒１９１
　　５０天平均　　　０﹒２１３　ＲＳＩ１４　　４９﹒５６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３７﹒６７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　曠逸國際（０１６８３）　　　０﹒１８７　－１９﹒７４
　　藍河控股（００４９８）　　　０﹒１２６　　＋０﹒８０
　　澳能建設（０１１８３）　　　２﹒２６０　　＋０﹒８９
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒４９０　　－０﹒６７
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　中邦環境（０１８５５）　　　５﹒８１０　　＋２﹒１１
　　安樂工程（０１９７７）　　　１﹒２５０　　－１﹒５７
　　恆宇集團（０２４４８）　　　３﹒６１０　　＋０﹒２８
　　滙隆控股（０８０２１）　　　０﹒０５７　　＋１﹒７９
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒３１０　　＋０﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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