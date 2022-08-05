《經濟通通訊社５日專訊》長實（０１１１３）於９：４２ａｍ錄得１手１００萬股交叉盤
，每股造５４﹒２２５元，較上日收市價低０﹒１４％，涉資５４２２﹒５萬元。
長實現價跌０﹒２８％，報５４﹒１５元；成交１７２﹒２５萬股，成交金額
９３３１﹒６９萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９７７﹒７８萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 09:43
《大手成交》長實一手１００萬股交叉盤，涉資５４２２萬元
《經濟通通訊社５日專訊》長實（０１１１３）於９：４２ａｍ錄得１手１００萬股交叉盤
，每股造５４﹒２２５元，較上日收市價低０﹒１４％，涉資５４２２﹒５萬元。
長實現價跌０﹒２８％，報５４﹒１５元；成交１７２﹒２５萬股，成交金額
９３３１﹒６９萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９７７﹒７８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:14
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