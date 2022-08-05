《異動股》創科實業（００６６９）升近３％，報９２﹒６５元

《經濟通通訊社５日專訊》創科實業（００６６９）升２﹒６６％，報９２﹒６５元，最高
價９３﹒２元，最低價８９﹒９５元；成交１７８﹒５１萬股，成交金額１﹒６２億元；主動買
沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球
金融亞洲，金額４４９﹒２９萬元，加權平均成交價９１﹒５８７元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根士丹利，金額８４６﹒２８萬元，加權平均成交價９１﹒５７８元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅６﹒３７％。
現時，恒生指數報２０２５０，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１９，升
３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４４２１，升４０點或０﹒９３％；主板成交
１２９﹒６７億元。
上證綜合指數報３２００，升１１點或０﹒３５％，成交６２１﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４４，升７８點或０﹒６５％，成交３４６﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ９２﹒６５０ 變動 ＋２﹒６６％
最高價 ９３﹒２００ 最低價 ８９﹒９５０
成交股數 １７８﹒５１萬股 成交金額 １﹒６２億
１０天平均 ８９﹒１６５ 歷史波幅％ ４７﹒９００
２０天平均 ８８﹒１６２ 加權平均價 ９０﹒８４９
５０天平均 ９０﹒０９５ ＲＳＩ１４ ５７﹒１９４
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股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元；暫連升２日，累計
升幅６﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ９２﹒６５ ＋２﹒６６
海信家電（００９２１） ９﹒０２ ＋０﹒２２
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５２ 無升跌
泉峰控股（０２２８５） ３９﹒００ ＋１﹒４３
友和集團（０２３４７） １﹒７０ ＋６﹒２５
海爾智家（０６６９０） ２３﹒６５ ＋０﹒６４
思摩爾（０６９６９） １８﹒３８ ＋２﹒６８
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４２ ＋２﹒４４
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（ｅｄ）
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