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02800 盈富基金
即時 按盤價 升20.700 +0.020 (+0.097%)
大手異動

05/08/2022 09:50

《大手成交》盈富基金一手約７４萬股特別盤，涉資１５３５萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》盈富基金（０２８００）於９：４９ａｍ錄得１手７３﹒９５萬
股特別盤，每股造２０﹒７６元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１５３５﹒２萬元。
　　盈富基金現價升０﹒３９％，報２０﹒７６元；成交１１３４﹒４５萬股，成交金額
２﹒３５億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４９０﹒２２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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