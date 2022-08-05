《異動股》安踏體育（０２０２０）升逾３％，報８７﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒１１％，報８７﹒８元，最高價

８７﹒８元，最低價８６﹒２５元；成交５８﹒０１萬股，成交金額５０４４﹒０５萬元；主動

買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資

本，金額１０９﹒２４萬元，加權平均成交價８６﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀

，金額４４３﹒８６萬元，加權平均成交價８７﹒０４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅３﹒５４％。

現時，恒生指數報２０２５１，升７７點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１１，升

３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４４１６，升３５點或０﹒８％；主板成交１８５﹒２１

億元。

上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交８８２﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２１２７，升６２點或０﹒５２％，成交５０９﹒７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ８７﹒８００ 變動 ＋３﹒１１％

最高價 ８７﹒８００ 最低價 ８６﹒２５０

成交股數 ５８﹒０１萬股 成交金額 ５０４４﹒０５萬

１０天平均 ８７﹒８２５ 歷史波幅％ ３７﹒３３２

２０天平均 ９０﹒５０５ 加權平均價 ８６﹒９４５

５０天平均 ９０﹒２５８ ＲＳＩ１４ ４５﹒７３４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元；暫連升２日，累計升

幅３﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安踏體育（０２０２０） ８７﹒８０ ＋３﹒１１

潤啤（００２９１） ５５﹒４０ ＋０﹒３６

特步國際（０１３６８） １２﹒９２ ＋２﹒５４

申洲國際（０２３１３） ８３﹒５０ ＋６﹒９１

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ ＋１﹒１７

李寧（０２３３１） ６６﹒５０ ＋２﹒８６

滔搏（０６１１０） ６﹒４８ ＋１﹒４１

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ ＋２﹒５１

海底撈（０６８６２） １６﹒０４ ＋２﹒１７

九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋２﹒０７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

