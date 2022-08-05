《異動股》李寧升近３％突破５０天線，報６６﹒３５元

《經濟通通訊社５日專訊》李寧（０２３３１）升２﹒６３％，報６６﹒３５元，升穿５０
天線（６５﹒６４２元），最高價６６﹒６５元，最低價６４﹒８元；成交１７９﹒１９萬股，
成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４１２４﹒１４萬元。現時
最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２９２﹒３７萬元，加權平均成交價６６﹒０５３元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７１７﹒６８萬元，加權平均成交價６５﹒８６６元。
現時，恒生指數報２０２０５，升３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８９５，升
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４４０７，升２５點或０﹒５９％；主板成交
１９３﹒９４億元。
上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２５％，成交９１０﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２１４１，升７６點或０﹒６３％，成交５２８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ６６﹒３５０ 變動 ＋２﹒６３％
最高價 ６６﹒６５０ 最低價 ６４﹒８００
成交股數 １７９﹒１９萬股 成交金額 １﹒１８億
１０天平均 ６５﹒７４５ 歷史波幅％ ３３﹒０１０
２０天平均 ６６﹒６２５ 加權平均價 ６６﹒０３８
５０天平均 ６５﹒６４２ ＲＳＩ１４ ４９﹒９８６
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４１２４﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６６﹒３５ ＋２﹒６３
潤啤（００２９１） ５５﹒４０ ＋０﹒３６
特步國際（０１３６８） １２﹒９０ ＋２﹒３８
安踏體育（０２０２０） ８７﹒６０ ＋２﹒８８
申洲國際（０２３１３） ８３﹒４０ ＋６﹒７９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ ＋１﹒０３
滔搏（０６１１０） ６﹒４５ ＋０﹒９４
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９０ ＋２﹒０７
海底撈（０６８６２） １５﹒８６ ＋１﹒０２
九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋２﹒０７
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（ｅｄ）
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