《異動股》大凌集團漲近４９％突破２０天線，報０﹒１３１元

《經濟通通訊社５日專訊》大凌集團（００２１１）升４８﹒８６％，報０﹒１３１元，升

穿２０天線（０﹒１０４元），最高價０﹒１３６元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成

交２９３萬股，成交金額３３﹒９５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

１１﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交

價０﹒１１８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２﹒５萬元，加權平均成交價

０﹒１１９元。

現時，恒生指數報２０２０９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６８９８，升

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交

１９８﹒２１億元。

上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交９３７﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６２％，成交５４２﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３１ 變動 ＋４８﹒８６％

最高價 ０﹒１３６ 最低價 ０﹒０９５

成交股數 ２９３萬股 成交金額 ３３﹒９５萬

１０天平均 ０﹒１０７ 歷史波幅％ １７２﹒１０４

２０天平均 ０﹒１０４ 加權平均價 ０﹒１１６

５０天平均 ０﹒１３８ ＲＳＩ１４ ７８﹒８１１

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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

１１﹒８２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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大凌集團（００２１１） ０﹒１３１ ＋４８﹒８６

東建國際（００３２９） ３﹒６６０ ＋２﹒５２

港交所（００３８８） ３５８﹒２００ ＋０﹒３９

廣發証券（０１７７６） ９﹒９１０ ＋０﹒１０

華興資本控股（０１９１１） ８﹒６７０ ＋２﹒００

中金（０３９０８） １３﹒９００ ＋１﹒４６

中信証券（０６０３０） １５﹒６８０ 無升跌

中信建投証券（０６０６６） ７﹒１６０ －０﹒４２

中國銀河（０６８８１） ３﹒８７０ ＋０﹒７８

ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒１６０ －０﹒７８

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（ｅｄ）

