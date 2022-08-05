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00211 大凌集團
即時 按盤價 升0.124 +0.036 (+40.909%)
大手異動

05/08/2022 09:54

《異動股》大凌集團漲近４９％突破２０天線，報０﹒１３１元

　　《經濟通通訊社５日專訊》大凌集團（００２１１）升４８﹒８６％，報０﹒１３１元，升
穿２０天線（０﹒１０４元），最高價０﹒１３６元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成
交２９３萬股，成交金額３３﹒９５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
１１﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交
價０﹒１１８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒１１９元。
　　現時，恒生指數報２０２０９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６８９８，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交
１９８﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交９３７﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６２％，成交５４２﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３１　變動　　　　＋４８﹒８６％
　　最高價　　　０﹒１３６　最低價　　　　　０﹒０９５
　　成交股數　　２９３萬股　成交金額　　　３３﹒９５萬
　　１０天平均　０﹒１０７　歷史波幅％　１７２﹒１０４
　　２０天平均　０﹒１０４　加權平均價　　　０﹒１１６
　　５０天平均　０﹒１３８　ＲＳＩ１４　　７８﹒８１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
１１﹒８２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大凌集團（００２１１）　　　　　０﹒１３１　＋４８﹒８６
　　東建國際（００３２９）　　　　　３﹒６６０　　＋２﹒５２
　　港交所（００３８８）　　　　３５８﹒２００　　＋０﹒３９
　　廣發証券（０１７７６）　　　　　９﹒９１０　　＋０﹒１０
　　華興資本控股（０１９１１）　　　８﹒６７０　　＋２﹒００
　　中金（０３９０８）　　　　　　１３﹒９００　　＋１﹒４６
　　中信証券（０６０３０）　　　　１５﹒６８０　　　　無升跌
　　中信建投証券（０６０６６）　　　７﹒１６０　　－０﹒４２
　　中國銀河（０６８８１）　　　　　３﹒８７０　　＋０﹒７８
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　　１０﹒１６０　　－０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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