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09688 再鼎醫藥－Ｂ
即時 按盤價 升32.600 +1.850 (+6.016%)
大手異動

05/08/2022 09:55

《大手成交》再鼎醫藥一手約４１萬股交叉盤，涉資１３４０萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）於９：５４ａｍ錄得１手４０﹒９１萬
股交叉盤，每股造３２﹒７５元，較上日收市價高６﹒５％，涉資１３３９﹒８萬元。
　　再鼎醫藥現價升６﹒５％，報３２﹒７５元；成交４９﹒３５萬股，成交金額
１６１５﹒５１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４３﹒１６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
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