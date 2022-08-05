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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌92.900 -2.100 (-2.211%)
大手異動

05/08/2022 10:05

《中概異動》阿里（０９９８８）跌逾３％，報９２﹒１元

　　《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒０５％，報９２﹒１元，較ＡＤＲ收
市低３﹒６６％，最低價９２﹒１元，最高價９５﹒６５元；成交１５３９萬股，成交金額
１４﹒４６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額７６４７﹒６８萬元，加權平均成交價９３﹒６０３元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６８０３﹒９５萬元，加權平均成交價
９３﹒７１７元。
　　現時，恒生指數報２０１２０，跌５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５８，跌
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４３７１，跌１０點或０﹒２３％；主板成交２５１﹒０６
億元。
　　上證綜合指數報３１９０，升１點或０﹒０６％，成交１１９８﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１０２，升３７點或０﹒３１％，成交７００﹒３５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　９２﹒１００　變動　　　　－３﹒０５％
　　最高價　　　　９５﹒６５０　最低價　　　９２﹒１００
　　成交股數　　　１５３９萬股　成交金額　　１４﹒４６億
　　１０天平均　　９５﹒１３５　歷史波幅％　５８﹒１８８
　　２０天平均　１００﹒１７８　加權平均價　９３﹒９７３
　　５０天平均　１０３﹒５８３　ＲＳＩ１４　４０﹒４２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒１０　－３﹒０５
　　騰訊（００７００）　　　３０４﹒８０　－２﹒３１
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒９０　－１﹒１９
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒１６　＋０﹒３３
　　理想汽車（０２０１５）　１３４﹒００　－０﹒２２
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒５０　－０﹒１６
　　百濟神州（０６１６０）　１１３﹒１０　＋８﹒７５
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒６０　－０﹒５７
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒９０　＋３﹒２８
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒１０　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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