《中概異動》阿里（０９９８８）跌逾３％，報９２﹒１元

《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒０５％，報９２﹒１元，較ＡＤＲ收
市低３﹒６６％，最低價９２﹒１元，最高價９５﹒６５元；成交１５３９萬股，成交金額
１４﹒４６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額７６４７﹒６８萬元，加權平均成交價９３﹒６０３元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６８０３﹒９５萬元，加權平均成交價
９３﹒７１７元。
現時，恒生指數報２０１２０，跌５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５８，跌
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４３７１，跌１０點或０﹒２３％；主板成交２５１﹒０６
億元。
上證綜合指數報３１９０，升１點或０﹒０６％，成交１１９８﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２１０２，升３７點或０﹒３１％，成交７００﹒３５億元人民幣。
基本資料
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現價 ９２﹒１００ 變動 －３﹒０５％
最高價 ９５﹒６５０ 最低價 ９２﹒１００
成交股數 １５３９萬股 成交金額 １４﹒４６億
１０天平均 ９５﹒１３５ 歷史波幅％ ５８﹒１８８
２０天平均 １００﹒１７８ 加權平均價 ９３﹒９７３
５０天平均 １０３﹒５８３ ＲＳＩ１４ ４０﹒４２８
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ９２﹒１０ －３﹒０５
騰訊（００７００） ３０４﹒８０ －２﹒３１
快手（０１０２４） ７８﹒９０ －１﹒１９
小米（０１８１０） １２﹒１６ ＋０﹒３３
理想汽車（０２０１５） １３４﹒００ －０﹒２２
美團（０３６９０） １８３﹒５０ －０﹒１６
百濟神州（０６１６０） １１３﹒１０ ＋８﹒７５
京東集團（０９６１８） ２４４﹒６０ －０﹒５７
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒９０ ＋３﹒２８
網易（０９９９９） １３８﹒１０ －０﹒８６
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（ｅｄ）
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