《經濟通通訊社５日專訊》中遠海控（０１９１９）於１０：０６ａｍ錄得１手
１４９﹒５５萬股交叉盤，每股造１０﹒９５元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資
１６３７﹒５７萬元。
中遠海控現價跌０﹒７３％，報１０﹒９４元；成交３３３﹒９５萬股，成交金額
３６６２﹒６３萬元，主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出８４２﹒５１萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 10:07
《大手成交》中遠海控一手約１５０萬股交叉盤，涉資１６３８萬元
《經濟通通訊社５日專訊》中遠海控（０１９１９）於１０：０６ａｍ錄得１手
１４９﹒５５萬股交叉盤，每股造１０﹒９５元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資
１６３７﹒５７萬元。
中遠海控現價跌０﹒７３％，報１０﹒９４元；成交３３３﹒９５萬股，成交金額
３６６２﹒６３萬元，主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出８４２﹒５１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
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