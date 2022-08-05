《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）於１０：１０ａｍ錄得１手２７﹒５萬股非
自動對盤，每股造７９﹒５元，較上日收市價低０﹒４４％，涉資２１８６﹒２５萬元。
快手現價跌０﹒８８％，報７９﹒１５元；成交１９６﹒０３萬股，成交金額１﹒５６億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入７２２﹒７７萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 10:11
《大手成交》快手一手約２８萬股非自動對盤，涉資２１８６萬元
《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）於１０：１０ａｍ錄得１手２７﹒５萬股非
自動對盤，每股造７９﹒５元，較上日收市價低０﹒４４％，涉資２１８６﹒２５萬元。
快手現價跌０﹒８８％，報７９﹒１５元；成交１９６﹒０３萬股，成交金額１﹒５６億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入７２２﹒７７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
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