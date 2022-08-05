《異動股》華虹升逾５％突破２０天線，報２５﹒６元

《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１３％，報２５﹒６元，升穿２０天
線（２４﹒６４元），最高價２５﹒６元，最低價２４﹒４元；成交５２０﹒５萬股，成交金額
１﹒３億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根大通，金額３４９﹒９４萬元，加權平均成交價２４﹒９３１元；現時最大淨被
動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８７８﹒４１萬元，加權平均成交價２５﹒０３１元。以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。
現時，恒生指數報２０１６０，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８７５，跌
３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３９０，升９點或０﹒２２％；主板成交２８３﹒６２億
元。
上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３６８﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２１３７，升７２點或０﹒６％，成交８０２﹒２３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２５﹒６００ 變動 ＋５﹒１３％
最高價 ２５﹒６００ 最低價 ２４﹒４００
成交股數 ５２０﹒５萬股 成交金額 １﹒３億
１０天平均 ２４﹒０５５ 歷史波幅％ ４３﹒１４０
２０天平均 ２４﹒６４０ 加權平均價 ２４﹒９７０
５０天平均 ２６﹒４１７ ＲＳＩ１４ ５２﹒９０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元；暫
連升３日，累計升幅１３﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
華虹（０１３４７） ２５﹒６０ ＋５﹒１３
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６４﹒４０ ＋２﹒２２
中芯（００９８１） １６﹒９８ ＋１﹒５６
上海復旦（０１３８５） ３３﹒９５ ＋０﹒４４
晶門（０２８７８） ０﹒５６ －１﹒７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動