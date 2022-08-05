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01347 華虹半導體
即時 按盤價 升27.600 +3.250 (+13.347%)
大手異動

05/08/2022 10:14

《異動股》華虹升逾５％突破２０天線，報２５﹒６元

　　《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１３％，報２５﹒６元，升穿２０天
線（２４﹒６４元），最高價２５﹒６元，最低價２４﹒４元；成交５２０﹒５萬股，成交金額
１﹒３億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根大通，金額３４９﹒９４萬元，加權平均成交價２４﹒９３１元；現時最大淨被
動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８７８﹒４１萬元，加權平均成交價２５﹒０３１元。以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２０１６０，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８７５，跌
３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３９０，升９點或０﹒２２％；主板成交２８３﹒６２億
元。
　　上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３６８﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３７，升７２點或０﹒６％，成交８０２﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２５﹒６００　變動　　　　＋５﹒１３％
　　最高價　　　　２５﹒６００　最低價　　　２４﹒４００
　　成交股數　　５２０﹒５萬股　成交金額　　　　１﹒３億
　　１０天平均　　２４﹒０５５　歷史波幅％　４３﹒１４０
　　２０天平均　　２４﹒６４０　加權平均價　２４﹒９７０
　　５０天平均　　２６﹒４１７　ＲＳＩ１４　５２﹒９０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元；暫
連升３日，累計升幅１３﹒２７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２５﹒６０　＋５﹒１３
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６４﹒４０　＋２﹒２２
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒９８　＋１﹒５６
　　上海復旦（０１３８５）　　３３﹒９５　＋０﹒４４
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５６　－１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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