《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升近１０％，報５﹒２３元

《經濟通通訊社５日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升９﹒８７％，報５﹒２３元，最

高價５﹒２５元，最低價４﹒８元；成交４５１﹒１２萬股，成交金額２２３５﹒１８萬元；主

動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額３５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里

昂證券，金額１６６﹒１４萬元，加權平均成交價４﹒９４元。

現時，恒生指數報２０１５７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８７４，跌

５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒２％；主板成交２８６﹒０３億元

。

上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３８３﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６３％，成交８１０﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒２３０ 變動 ＋９﹒８７％

最高價 ５﹒２５０ 最低價 ４﹒８００

成交股數 ４５１﹒１２萬股 成交金額 ２２３５﹒１８萬

１０天平均 ５﹒５１９ 歷史波幅％ ９５﹒３１８

２０天平均 ６﹒０５０ 加權平均價 ４﹒９５５

５０天平均 ７﹒８２１ ＲＳＩ１４ ３４﹒４３８

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股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２３ ＋９﹒８７

世茂服務（００８７３） ２﹒３５ ＋２﹒６２

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８５ ＋０﹒８７

融創服務（０１５１６） ３﹒１６ ＋５﹒３３

中海物業（０２６６９） ７﹒８２ ＋０﹒２６

雅生活（０３３１９） ８﹒４８ ＋４﹒４３

美的置業（０３９９０） ９﹒０１ ＋４﹒５２

保利物業（０６０４９） ４２﹒９０ ＋０﹒９４

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒０２ ＋６﹒０７

金科服務（０９６６６） １０﹒８０ ＋６﹒９３

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（ｅｄ）

