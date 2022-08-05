  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00868 信義玻璃
即時 按盤價 升15.760 +0.820 (+5.489%)
大手異動

05/08/2022 10:19

《異動股》信義玻璃（００８６８）升近３％，報１５﹒３８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒９５％，報１５﹒３８元，最高
價１５﹒４元，最低價１４﹒９４元；成交２７４﹒３萬股，成交金額４１２５﹒５９萬元；主
動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
大通，金額１０２﹒６１萬元，加權平均成交價１５﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額５５８﹒４６萬元，加權平均成交價１５﹒０７４元。
　　現時，恒生指數報２０１３９，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３８２，升１點或０﹒０３％；主板成交２９８﹒１９
億元。
　　上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交１４４３﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３３，升６８點或０﹒５７％，成交８４７﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１５﹒３８０　變動　　　　　　＋２﹒９５％
　　最高價　　　　１５﹒４００　最低價　　　　　１４﹒９４０
　　成交股數　　２７４﹒３萬股　成交金額　　４１２５﹒５９萬
　　１０天平均　　１５﹒５４０　歷史波幅％　　　４７﹒６６８
　　２０天平均　　１６﹒２２３　加權平均價　　　１５﹒０４０
　　５０天平均　　１７﹒４１７　ＲＳＩ１４　　　３９﹒９７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒３８０　＋２﹒９５
　　建滔集團（００１４８）　　　２２﹒４００　＋１﹒１３
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒６００　－０﹒１５
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒９７０　＋０﹒５１
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒４００　＋０﹒６５
　　海天國際（０１８８２）　　　１９﹒０８０　＋２﹒２５
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒０２０　＋１﹒０１
　　信懇智能（０１９６７）　　　３７﹒５００　＋０﹒５４
　　東江集團控股（０２２８３）　　１﹒８００　　　無升跌
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１５２　－２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰05/08/2022 13:55  《異動股》信義玻璃升逾５％突破１０天線，報１５﹒７２元

下一篇新聞︰04/08/2022 11:19  《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１４﹒７２元

其他大手異動
More

03/08/2022 13:25  《異動股》信義玻璃（００８６８）升逾５％，報１５﹒２８元

03/08/2022 09:32  《異動股》易居企業控股等３家公司上午９：３１異動

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

02/08/2022 09:34  《異動股》科濟藥業－Ｂ等３家公司上午９：３３異動

02/08/2022 09:26  《異動股》信義玻璃低開近２％，中期純利３３億元跌３８％

備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金