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00013 和黃醫藥
即時 按盤價 升21.450 +1.710 (+8.663%)
大手異動

05/08/2022 10:35

《中概異動》和黃醫藥升逾１０％突破２０天線，報２１﹒７５元

　　《經濟通通訊社５日專訊》和黃醫藥（０００１３）升１０﹒１８％，報２１﹒７５元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒３２％，升穿２０天線（２０﹒４１４元），最高價２１﹒７５元，最低價
２０﹒１元；成交１２５﹒２４萬股，成交金額２６３４﹒４２萬元；主動買沽比率８３：１７
，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為招商證券，金額
１４９﹒６６萬元，加權平均成交價２１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀
，金額２４５﹒６８萬元，加權平均成交價２１﹒１０４元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅１８﹒５９％。
　　現時，恒生指數報２０１６２，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
７點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０８％；主板成交３３６﹒９５億
元。
　　上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１６７６﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１９，升５３點或０﹒４５％，成交９９１﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒７５０　變動　　　　　＋１０﹒１８％
　　最高價　　　　　２１﹒７５０　最低價　　　　　２０﹒１００
　　成交股數　　１２５﹒２４萬股　成交金額　　２６３４﹒４２萬
　　１０天平均　　　１９﹒８０７　歷史波幅％　　　６６﹒４５６
　　２０天平均　　　２０﹒４１４　加權平均價　　　２１﹒０３５
　　５０天平均　　　１９﹒３６１　ＲＳＩ１４　　　５７﹒１０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元；暫
連升２日，累計升幅１８﹒５９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和黃醫藥（０００１３）　　２１﹒７５　＋１０﹒１８
　　騰訊（００７００）　　　３０６﹒４０　　－１﹒７９
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒９５　　－１﹒１３
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒２０　　＋０﹒６６
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒３０　　－０﹒７４
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒４０　　－０﹒２２
　　京東集團（０９６１８）　２４５﹒４０　　－０﹒２４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒４５　　＋３﹒８９
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒５０　　－２﹒６３
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒３０　　－０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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