《中概異動》和黃醫藥升逾１０％突破２０天線，報２１﹒７５元

《經濟通通訊社５日專訊》和黃醫藥（０００１３）升１０﹒１８％，報２１﹒７５元，較

ＡＤＲ收市高出４﹒３２％，升穿２０天線（２０﹒４１４元），最高價２１﹒７５元，最低價

２０﹒１元；成交１２５﹒２４萬股，成交金額２６３４﹒４２萬元；主動買沽比率８３：１７

，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為招商證券，金額

１４９﹒６６萬元，加權平均成交價２１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀

，金額２４５﹒６８萬元，加權平均成交價２１﹒１０４元。以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅１８﹒５９％。

現時，恒生指數報２０１６２，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８７１，跌

７點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０８％；主板成交３３６﹒９５億

元。

上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１６７６﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２１１９，升５３點或０﹒４５％，成交９９１﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒７５０ 變動 ＋１０﹒１８％

最高價 ２１﹒７５０ 最低價 ２０﹒１００

成交股數 １２５﹒２４萬股 成交金額 ２６３４﹒４２萬

１０天平均 １９﹒８０７ 歷史波幅％ ６６﹒４５６

２０天平均 ２０﹒４１４ 加權平均價 ２１﹒０３５

５０天平均 １９﹒３６１ ＲＳＩ１４ ５７﹒１０５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元；暫

連升２日，累計升幅１８﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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和黃醫藥（０００１３） ２１﹒７５ ＋１０﹒１８

騰訊（００７００） ３０６﹒４０ －１﹒７９

快手（０１０２４） ７８﹒９５ －１﹒１３

小米（０１８１０） １２﹒２０ ＋０﹒６６

理想汽車（０２０１５） １３３﹒３０ －０﹒７４

美團（０３６９０） １８３﹒４０ －０﹒２２

京東集團（０９６１８） ２４５﹒４０ －０﹒２４

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒４５ ＋３﹒８９

阿里（０９９８８） ９２﹒５０ －２﹒６３

網易（０９９９９） １３８﹒３０ －０﹒７２

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（ｅｄ）

