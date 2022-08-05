《中概異動》和黃醫藥升逾１０％突破２０天線，報２１﹒７５元

《經濟通通訊社５日專訊》和黃醫藥（０００１３）升１０﹒１８％，報２１﹒７５元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒３２％，升穿２０天線（２０﹒４１４元），最高價２１﹒７５元，最低價
２０﹒１元；成交１２５﹒２４萬股，成交金額２６３４﹒４２萬元；主動買沽比率８３：１７
，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為招商證券，金額
１４９﹒６６萬元，加權平均成交價２１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀
，金額２４５﹒６８萬元，加權平均成交價２１﹒１０４元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅１８﹒５９％。
現時，恒生指數報２０１６２，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
７點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０８％；主板成交３３６﹒９５億
元。
上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１６７６﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２１１９，升５３點或０﹒４５％，成交９９１﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒７５０ 變動 ＋１０﹒１８％
最高價 ２１﹒７５０ 最低價 ２０﹒１００
成交股數 １２５﹒２４萬股 成交金額 ２６３４﹒４２萬
１０天平均 １９﹒８０７ 歷史波幅％ ６６﹒４５６
２０天平均 ２０﹒４１４ 加權平均價 ２１﹒０３５
５０天平均 １９﹒３６１ ＲＳＩ１４ ５７﹒１０５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１５８５﹒０３萬元；暫
連升２日，累計升幅１８﹒５９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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和黃醫藥（０００１３） ２１﹒７５ ＋１０﹒１８
騰訊（００７００） ３０６﹒４０ －１﹒７９
快手（０１０２４） ７８﹒９５ －１﹒１３
小米（０１８１０） １２﹒２０ ＋０﹒６６
理想汽車（０２０１５） １３３﹒３０ －０﹒７４
美團（０３６９０） １８３﹒４０ －０﹒２２
京東集團（０９６１８） ２４５﹒４０ －０﹒２４
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒４５ ＋３﹒８９
阿里（０９９８８） ９２﹒５０ －２﹒６３
網易（０９９９９） １３８﹒３０ －０﹒７２
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（ｅｄ）
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