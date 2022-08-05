《異動股》金科服務（０９６６６）升逾９％，報１１﹒０２元

《經濟通通訊社５日專訊》金科服務（０９６６６）升９﹒１１％，報１１﹒０２元，最高
價１１﹒１２元，最低價１０﹒０４元；成交５３７﹒６４萬股，成交金額５７５１﹒８５萬元
；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入２９６９﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為
法國巴黎證券，金額２３８﹒０８萬元，加權平均成交價１０﹒７４８元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額３８７﹒０８萬元，加權平均成交價１０﹒６８５元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅１４﹒５５％。
現時，恒生指數報２０１３４，跌３９點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８６１，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４３７７，跌３點或０﹒０８％；主板成交３４５﹒８６
億元。
上證綜合指數報３１８９，升不足１點，成交１７３０﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２１０５，升４０點或０﹒３３％，成交１０２４﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒０２０ 變動 ＋９﹒１１％
最高價 １１﹒１２０ 最低價 １０﹒０４０
成交股數 ５３７﹒６４萬股 成交金額 ５７５１﹒８５萬
１０天平均 １３﹒０２０ 歷史波幅％ １７９﹒１９６
２０天平均 １４﹒４３３ 加權平均價 １０﹒６９８
５０天平均 １７﹒２２７ ＲＳＩ１４ ３４﹒２５３
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股份狀態：主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入２９６９﹒０３萬元；暫連升２日，累計
升幅１４﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金科服務（０９６６６） １１﹒０２ ＋９﹒１１
世茂服務（００８７３） ２﹒３７ ＋３﹒４９
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８５ ＋０﹒８７
融創服務（０１５１６） ３﹒１６ ＋５﹒３３
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２８ ＋１０﹒９２
中海物業（０２６６９） ７﹒９２ ＋１﹒５４
雅生活（０３３１９） ８﹒４５ ＋４﹒０６
美的置業（０３９９０） ９﹒０３ ＋４﹒７６
保利物業（０６０４９） ４２﹒６５ ＋０﹒３５
碧桂園服務（０６０９８） １４﹒７８ ＋４﹒３８
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（ｅｄ）
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