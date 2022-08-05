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02836 安碩印度
即時 按盤價 升33.020 +0.160 (+0.487%)
大手異動

05/08/2022 10:41

《大手成交》安碩印度一手６３萬股非自動對盤，涉資２０８５萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》安碩印度（０２８３６）於１０：４０ａｍ錄得１手６３萬股非
自動對盤，每股造３３﹒０９１元，較上日收市價高０﹒７％，涉資２０８４﹒７３萬元。
　　安碩印度現價升１﹒１％，報３３﹒２２元；成交６３﹒０４萬股，成交金額
２０８６﹒０６萬元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入０億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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