《異動股》ＢＨＣＣ漲逾４９％突破２５０天線，報０﹒１６４元

《經濟通通訊社５日專訊》ＢＨＣＣ（０１５５２）升４９﹒０９％，報０﹒１６４元，升

穿２５０天線（０﹒１６４元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒１１２元；

成交５３萬股，成交金額７﹒０４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒０４萬

元。現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額２﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１４元。

現時，恒生指數報２０１５１，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８７１，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升７點或０﹒１８％；主板成交３５２﹒９３億

元。

上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１７７４﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２１３１，升６６點或０﹒５５％，成交１０５８﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６４ 變動 ＋４９﹒０９％

最高價 ０﹒１６４ 最低價 ０﹒１１２

成交股數 ５３萬股 成交金額 ７﹒０４萬

１０天平均 ０﹒１２７ 歷史波幅％ ６２﹒０８４

２０天平均 ０﹒１３０ 加權平均價 ０﹒１３３

５０天平均 ０﹒１４５ ＲＳＩ１４ ７９﹒６２５

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

７﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＢＨＣＣ（０１５５２） ０﹒１６４ ＋４９﹒０９

澳能建設（０１１８３） ２﹒２３０ －０﹒４５

高陞集團控股（０１２８３） １﹒５２０ ＋１﹒３３

集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌

曠逸國際（０１６８３） ０﹒１９１ －１８﹒０３

中邦環境（０１８５５） ５﹒６８０ －０﹒１８

恆宇集團（０２４４８） ３﹒６１０ ＋０﹒２８

靛藍星（０８３７３） ０﹒２３６ ＋０﹒４３

綠城管理（０９９７９） ６﹒２７０ －０﹒４８

中原建業（０９９８２） ０﹒８５０ ＋１﹒１９

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（ｅｄ）

