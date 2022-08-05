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00873 世茂服務
即時 按盤價 升2.320 +0.030 (+1.310%)
大手異動

05/08/2022 10:48

《異動股》世茂服務（００８７３）漲近７％，報２﹒４４元

　　《經濟通通訊社５日專訊》世茂服務（００８７３）升６﹒５５％，報２﹒４４元，最高價
２﹒５９元，最低價２﹒３元；成交５５５６﹒４萬股，成交金額１﹒３８億元；主動買沽比率
８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金
額１４４﹒９２萬元，加權平均成交價２﹒３４１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團
，金額５５６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒３５２元。
　　現時，恒生指數報２０１４４，跌２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８６８，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０７％；主板成交３６４﹒０５
億元。
　　上證綜合指數報３１９１，升２點或０﹒０７％，成交１８５７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１７，升５２點或０﹒４３％，成交１１１３﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒４４０　變動　　　　＋６﹒５５％
　　最高價　　　　　　２﹒５９０　最低價　　　　２﹒３００
　　成交股數　　５５５６﹒４萬股　成交金額　　　１﹒３８億
　　１０天平均　　　　２﹒５４５　歷史波幅％　５３﹒３９５
　　２０天平均　　　　２﹒６６３　加權平均價　　２﹒４７６
　　５０天平均　　　　３﹒５２８　ＲＳＩ１４　２９﹒５５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒４４　＋６﹒５５
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒８０　＋０﹒７２
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１５　＋５﹒００
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒２０　＋９﹒２４
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒８６　＋０﹒７７
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒４６　＋４﹒１９
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒００　＋４﹒４１
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒８０　＋０﹒７１
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒６８　＋３﹒６７
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒１０　＋９﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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