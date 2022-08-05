《異動股》世茂服務（００８７３）漲近７％，報２﹒４４元

《經濟通通訊社５日專訊》世茂服務（００８７３）升６﹒５５％，報２﹒４４元，最高價
２﹒５９元，最低價２﹒３元；成交５５５６﹒４萬股，成交金額１﹒３８億元；主動買沽比率
８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金
額１４４﹒９２萬元，加權平均成交價２﹒３４１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團
，金額５５６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒３５２元。
現時，恒生指數報２０１４４，跌２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８６８，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０７％；主板成交３６４﹒０５
億元。
上證綜合指數報３１９１，升２點或０﹒０７％，成交１８５７﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２１１７，升５２點或０﹒４３％，成交１１１３﹒１８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒４４０ 變動 ＋６﹒５５％
最高價 ２﹒５９０ 最低價 ２﹒３００
成交股數 ５５５６﹒４萬股 成交金額 １﹒３８億
１０天平均 ２﹒５４５ 歷史波幅％ ５３﹒３９５
２０天平均 ２﹒６６３ 加權平均價 ２﹒４７６
５０天平均 ３﹒５２８ ＲＳＩ１４ ２９﹒５５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
世茂服務（００８７３） ２﹒４４ ＋６﹒５５
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８０ ＋０﹒７２
融創服務（０１５１６） ３﹒１５ ＋５﹒００
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２０ ＋９﹒２４
中海物業（０２６６９） ７﹒８６ ＋０﹒７７
雅生活（０３３１９） ８﹒４６ ＋４﹒１９
美的置業（０３９９０） ９﹒００ ＋４﹒４１
保利物業（０６０４９） ４２﹒８０ ＋０﹒７１
碧桂園服務（０６０９８） １４﹒６８ ＋３﹒６７
金科服務（０９６６６） １１﹒１０ ＋９﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動