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02126 藥明巨諾－Ｂ
即時 按盤價 升6.960 +0.580 (+9.091%)
大手異動

05/08/2022 11:12

《異動股》藥明巨諾升逾１１％突破１０天線，報７﹒０９元

　　《經濟通通訊社５日專訊》藥明巨諾（０２１２６）升１１﹒１３％，報７﹒０９元，升穿
１０天線（６﹒７３９元），最高價７﹒１元，最低價６﹒４２元；成交１３２萬股，成交金額
９０１﹒２８萬元；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入６１２﹒６７萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１１﹒２７萬元，加權平均成交價６﹒８３７元；現時
最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９６﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒８８元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒９％。
　　現時，恒生指數報２０１４５，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒１９％；主板成交４０５﹒５５億
元。
　　上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１％，成交２１４２﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２８，升６３點或０﹒５２％，成交１２８６﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　７﹒０９０　變動　　　　＋１１﹒１３％
　　最高價　　　７﹒１００　最低價　　　　　６﹒４２０
　　成交股數　　１３２萬股　成交金額　　９０１﹒２８萬
　　１０天平均　６﹒７３９　歷史波幅％　　３６﹒９２８
　　２０天平均　７﹒１２８　加權平均價　　　６﹒８２８
　　５０天平均　７﹒６８０　ＲＳＩ１４　　４７﹒２６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入６１２﹒６７萬元；暫連
升３日，累計升幅１２﹒９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明巨諾（０２１２６）　　　　７﹒０９　＋１１﹒１３
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒８０　　＋１﹒０５
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒５２　　＋２﹒４９
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒００　　＋６﹒５４
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒６０　　＋１﹒２８
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒８５　　　　無升跌
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１６﹒６０　　＋４﹒９３
　　康希諾（０６１８５）　　　　６５﹒１０　　＋６﹒７２
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒６５　　＋０﹒２４
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒７０　　＋８﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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