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02162 康諾亞－Ｂ
即時 按盤價 升31.300 +1.600 (+5.387%)
大手異動

05/08/2022 11:16

《異動股》康諾亞－Ｂ漲逾１０％突破５０天線，報３２﹒８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》康諾亞－Ｂ（０２１６２）升１０﹒４４％，報３２﹒８元，升
穿５０天線（３０﹒２９８元），最高價３２﹒８元，最低價３０﹒４元；成交３６﹒０５萬股
，成交金額１１４３﹒６３萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入４２２﹒２９萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１８﹒８８萬元，加權平均成交價
３１﹒９５７元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６﹒５９萬元，加權
平均成交價３２﹒２８５元。
　　現時，恒生指數報２０１４４，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒２％；主板成交４１０﹒５億元。
　　上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交２１７６﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２９，升６３點或０﹒５３％，成交１３０４﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３２﹒８００　變動　　　　　＋１０﹒４４％
　　最高價　　　　３２﹒８００　最低價　　　　　３０﹒４００
　　成交股數　　３６﹒０５萬股　成交金額　　１１４３﹒６３萬
　　１０天平均　　３０﹒５２５　歷史波幅％　　　３２﹒１６５
　　２０天平均　　３１﹒１２２　加權平均價　　　３１﹒７２３
　　５０天平均　　３０﹒２９８　ＲＳＩ１４　　　５８﹒８６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入４２２﹒２９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康諾亞－Ｂ（０２１６２）　　　　３２﹒８０　＋１０﹒４４
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　　２１﹒７０　　＋９﹒９３
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３０﹒４０　　＋５﹒９２
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３５﹒００　　＋６﹒５４
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７４﹒９０　　＋０﹒０７
　　雲康集團（０２３２５）　　　　　１８﹒１４　　＋０﹒７８
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１４﹒５０　＋１０﹒１０
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６４﹒８０　　＋６﹒２３
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２２﹒６５　　＋８﹒１１
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　５４﹒５０　　＋８﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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