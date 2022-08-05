《異動股》中芯升逾３％突破１００天線，報１７﹒２８元

《經濟通通訊社５日專訊》中芯（００９８１）升３﹒３５％，報１７﹒２８元，升穿
１００天線（１６﹒８９４元），最高價１７﹒２８元，最低價１６﹒７８元；成交
１８２０﹒１萬股，成交金額３﹒１億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５
億元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額６８５﹒７３萬元，加權平均成交價
１７﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２０５６﹒７７萬元，加權平
均成交價１７﹒０５９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２％。
現時，恒生指數報２０１８４，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８５，升５
點或０﹒０８％；恒生科技指數報４４０５，升２４點或０﹒５５％；主板成交４３５﹒９９億
元。
上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １７﹒２８０ 變動 ＋３﹒３５％
最高價 １７﹒２８０ 最低價 １６﹒７８０
成交股數 １８２０﹒１萬股 成交金額 ３﹒１億
１０天平均 １６﹒５７６ 歷史波幅％ ３７﹒００７
２０天平均 １６﹒５３３ 加權平均價 １７﹒０５７
５０天平均 １７﹒３０６ ＲＳＩ１４ ５５﹒１４８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５億元；暫連升
３日，累計升幅１１﹒２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中芯（００９８１） １７﹒２８ ＋３﹒３５
金蝶國際（００２６８） １７﹒２２ ＋１﹒６５
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２５ ＋１﹒６８
騰訊（００７００） ３０７﹒２０ －１﹒５４
中興（００７６３） １６﹒４２ ＋０﹒４９
網龍（００７７７） １５﹒５２ ＋０﹒７８
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１４ ＋１﹒２９
聯想集團（００９９２） ７﹒１６ ＋２﹒７３
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０
金山軟件（０３８８８） ２６﹒４０ ＋２﹒９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動