  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00981 中芯國際
即時 按盤價 升17.900 +1.180 (+7.057%)
大手異動

05/08/2022 11:32

《異動股》中芯升逾３％突破１００天線，報１７﹒２８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》中芯（００９８１）升３﹒３５％，報１７﹒２８元，升穿
１００天線（１６﹒８９４元），最高價１７﹒２８元，最低價１６﹒７８元；成交
１８２０﹒１萬股，成交金額３﹒１億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５
億元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額６８５﹒７３萬元，加權平均成交價
１７﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２０５６﹒７７萬元，加權平
均成交價１７﹒０５９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２％。
　　現時，恒生指數報２０１８４，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８５，升５
點或０﹒０８％；恒生科技指數報４４０５，升２４點或０﹒５５％；主板成交４３５﹒９９億
元。
　　上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒２８０　變動　　　　＋３﹒３５％
　　最高價　　　　　１７﹒２８０　最低價　　　１６﹒７８０
　　成交股數　　１８２０﹒１萬股　成交金額　　　　３﹒１億
　　１０天平均　　　１６﹒５７６　歷史波幅％　３７﹒００７
　　２０天平均　　　１６﹒５３３　加權平均價　１７﹒０５７
　　５０天平均　　　１７﹒３０６　ＲＳＩ１４　５５﹒１４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５億元；暫連升
３日，累計升幅１１﹒２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒２８　＋３﹒３５
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒２２　＋１﹒６５
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２５　＋１﹒６８
　　騰訊（００７００）　　　　　３０７﹒２０　－１﹒５４
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒４２　＋０﹒４９
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒５２　＋０﹒７８
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１４　＋１﹒２９
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１６　＋２﹒７３
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４６　＋１﹒１０
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２６﹒４０　＋２﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰05/08/2022 13:01  《異動股》中芯等３家公司下午１：００異動

下一篇新聞︰04/08/2022 10:18  《異動股》中芯升近５％突破１００天線，報１６﹒９８元

其他大手異動
More

04/08/2022 09:50  《異動股》中芯漲近４％為連續第二日上升，美國通過晶片法案

04/08/2022 09:32  《異動股》攜程等３家公司上午９：３１異動

03/08/2022 11:49  《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

03/08/2022 11:31  《異動股》中芯午前拉升近５％，拜登擬禁晶片開發必需軟件出口

03/08/2022 11:28  《異動股》中芯（００９８１）升逾３％，報１６﹒０２元

備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金