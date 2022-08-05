《異動股》科濟藥業－Ｂ漲近１１％突破２０天線，報１５﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒８％，報１５﹒８元，升

穿２０天線（１５﹒４１６元），最高價１５﹒８元，最低價１４﹒４８元；成交８３﹒９５萬

股，成交金額１２８３﹒６１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９２﹒３萬元，加權平均成交價

１５﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１４０﹒９２萬元，加權平均成交價

１５﹒２５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒８６％。

現時，恒生指數報２０１６９，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８８２，升２

點或０﹒０４％；恒生科技指數報４４０１，升２０點或０﹒４６％；主板成交４５１﹒６２億

元。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒８００ 變動 ＋１０﹒８０％

最高價 １５﹒８００ 最低價 １４﹒４８０

成交股數 ８３﹒９５萬股 成交金額 １２８３﹒６１萬

１０天平均 １４﹒７５０ 歷史波幅％ ８８﹒０７２

２０天平均 １５﹒４１６ 加權平均價 １５﹒２９０

５０天平均 １４﹒２４２ ＲＳＩ１４ ５４﹒２８０

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬元；暫連

升３日，累計升幅１６﹒８６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １５﹒８０ ＋１０﹒８０

和黃醫藥（０００１３） ２１﹒６５ ＋９﹒６８

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒２５ ＋５﹒４０

信達生物（０１８０１） ３５﹒１５ ＋７﹒００

藥明生物（０２２６９） ７４﹒９０ ＋０﹒０７

雲康集團（０２３２５） １８﹒０２ ＋０﹒１１

百濟神州（０６１６０） １１４﹒２０ ＋９﹒８１

康希諾（０６１８５） ６４﹒７０ ＋６﹒０７

康方生物（０９９２６） ２２﹒５５ ＋７﹒６４

榮昌生物（０９９９５） ５３﹒７５ ＋７﹒１８

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（ｅｄ）

