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03898 時代電氣
即時 按盤價 升37.500 +4.100 (+12.275%)
大手異動

05/08/2022 11:50

《異動股》時代電氣升近１０％突破５０天線，報３６﹒７元

　　《經濟通通訊社５日專訊》時代電氣（０３８９８）升９﹒８８％，報３６﹒７元，升穿
５０天線（３５﹒１２１元），最高價３６﹒８元，最低價３３﹒３元；成交５７０﹒８７萬股
，成交金額２﹒０２億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２７３１﹒８萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１２５６﹒６萬元，加權平均成交價３５﹒４１８元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６１５﹒４１萬元，加權平均成交價
３５﹒３６４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒０６％。
　　現時，恒生指數報２０１７４，升不足１點；恒生中國企業指數報６８８３，升３點或
０﹒０５％；恒生科技指數報４４０４，升２３點或０﹒５３％；主板成交４５７﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３６﹒７００　變動　　　　＋９﹒８８％
　　最高價　　　　　３６﹒８００　最低價　　　３３﹒３００
　　成交股數　　５７０﹒８７萬股　成交金額　　　２﹒０２億
　　１０天平均　　　３４﹒３１０　歷史波幅％　３８﹒７２４
　　２０天平均　　　３５﹒８４５　加權平均價　３５﹒４６５
　　５０天平均　　　３５﹒１２１　ＲＳＩ１４　５６﹒３９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２７３１﹒８萬元；暫連
升２日，累計升幅１２﹒０６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時代電氣（０３８９８）　　　３６﹒７０　＋９﹒８８
　　中船防務（００３１７）　　　　７﹒０７　－２﹒０８
　　中鐵（００３９０）　　　　　　４﹒３９　＋０﹒４６
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒３０　＋０﹒７６
　　勝獅貨櫃（００７１６）　　　　０﹒８６　　　無升跌
　　中鐵建（０１１８６）　　　　　４﹒３７　＋０﹒２３
　　中車（０１７６６）　　　　　　２﹒８３　＋０﹒７１
　　中交建（０１８００）　　　　　３﹒６４　　　無升跌
　　濰柴動力（０２３３８）　　　１０﹒６４　＋１﹒９２
　　重汽（０３８０８）　　　　　　８﹒９５　＋２﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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