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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升275.000 +18.400 (+7.171%)
大手異動

05/08/2022 11:55

《異動股》東方海外漲逾５％突破１０天線，報２６９﹒６元

　　《經濟通通訊社５日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０７％，報２６９﹒６元，升穿
１０天線（２６２﹒８６元），最高價２６９﹒６元，最低價２５７﹒６元；成交４５﹒６１萬
股，成交金額１﹒２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５１７﹒０５萬元，加權平均成交價
２６３﹒６６４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５９８﹒３６萬元，加權平
均成交價２６５﹒０９元。
　　現時，恒生指數報２０１８１，升７點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８６，升７
點或０﹒１％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６６％；主板成交４６１﹒７８億元

　　上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２６９﹒６００　變動　　　　　＋５﹒０７％
　　最高價　　　２６９﹒６００　最低價　　　２５７﹒６００
　　成交股數　　４５﹒６１萬股　成交金額　　　　　１﹒２億
　　１０天平均　２６２﹒８６０　歷史波幅％　　４７﹒１１８
　　２０天平均　２５０﹒３８０　加權平均價　２６４﹒０７５
　　５０天平均　２４１﹒２８４　ＲＳＩ１４　　６１﹒２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２６９﹒６００　＋５﹒０７
　　招商局港口（００１４４）　　　１２﹒０６０　＋１﹒００
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒０８０　－１﹒３６
　　勇利投資（０１１４５）　　　　　０﹒１０５　＋２﹒９４
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒３５０　－０﹒７４
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒２４０　＋２﹒００
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒５６０　＋２﹒５９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒１７０　－０﹒８５
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１８０　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６００　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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