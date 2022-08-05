《異動股》東方海外漲逾５％突破１０天線，報２６９﹒６元

《經濟通通訊社５日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０７％，報２６９﹒６元，升穿

１０天線（２６２﹒８６元），最高價２６９﹒６元，最低價２５７﹒６元；成交４５﹒６１萬

股，成交金額１﹒２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５１７﹒０５萬元，加權平均成交價

２６３﹒６６４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５９８﹒３６萬元，加權平

均成交價２６５﹒０９元。

現時，恒生指數報２０１８１，升７點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８６，升７

點或０﹒１％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６６％；主板成交４６１﹒７８億元

。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６９﹒６００ 變動 ＋５﹒０７％

最高價 ２６９﹒６００ 最低價 ２５７﹒６００

成交股數 ４５﹒６１萬股 成交金額 １﹒２億

１０天平均 ２６２﹒８６０ 歷史波幅％ ４７﹒１１８

２０天平均 ２５０﹒３８０ 加權平均價 ２６４﹒０７５

５０天平均 ２４１﹒２８４ ＲＳＩ１４ ６１﹒２２０

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２６９﹒６００ ＋５﹒０７

招商局港口（００１４４） １２﹒０６０ ＋１﹒００

中遠海能（０１１３８） ５﹒０８０ －１﹒３６

勇利投資（０１１４５） ０﹒１０５ ＋２﹒９４

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒３５０ －０﹒７４

中遠海控（０１９１９） １１﹒２４０ ＋２﹒００

太平洋航運（０２３４３） ３﹒５６０ ＋２﹒５９

中遠海發（０２８６６） １﹒１７０ －０﹒８５

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８０ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６００ 無升跌

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（ｅｄ）

