《經濟通通訊社５日專訊》金沙（０１９２８）於１１：５８ａｍ錄得１手２００萬股交叉
盤，每股造１７﹒９９元，較上日收市價低１﹒３７％，涉資３５９８萬元。
金沙現價跌１﹒４３％，報１７﹒９８元；成交４８３﹒１６萬股，成交金額
８７２２﹒３８萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６６８﹒８３萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 11:59
《大手成交》金沙一手２００萬股交叉盤，涉資３５９８萬元
《經濟通通訊社５日專訊》金沙（０１９２８）於１１：５８ａｍ錄得１手２００萬股交叉
盤，每股造１７﹒９９元，較上日收市價低１﹒３７％，涉資３５９８萬元。
金沙現價跌１﹒４３％，報１７﹒９８元；成交４８３﹒１６萬股，成交金額
８７２２﹒３８萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６６８﹒８３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:18
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