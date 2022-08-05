《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１７﹒６８元

《經濟通通訊社５日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９６％，報１７﹒６８元，最低
價１７﹒６６元，最高價１８﹒６２元；成交３６４３﹒０６萬股，成交金額６﹒６３億元；主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務
，金額９５６﹒２３萬元，加權平均成交價１８﹒２３２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額２２９９﹒５９萬元，加權平均成交價１８﹒１３２元。
現時，恒生指數報２０１３３，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８６２，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３８２，升１點或０﹒０２％；主板成交４８９﹒０８
億元。
上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１７％，成交２４７６﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２１１１，升４６點或０﹒３９％，成交１４８８﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒６８０ 變動 －２﹒９６％
最高價 １８﹒６２０ 最低價 １７﹒６６０
成交股數 ３６４３﹒０６萬股 成交金額 ６﹒６３億
１０天平均 １６﹒６６２ 歷史波幅％ ５４﹒２２９
２０天平均 １６﹒６５３ 加權平均價 １８﹒１８６
５０天平均 １６﹒１８９ ＲＳＩ１４ ５８﹒５０７
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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １７﹒６８ －２﹒９６
力勁科技（００５５８） １３﹒６２ 無升跌
中升控股（００８８１） ４１﹒４０ ＋１﹒６０
比亞迪（０１２１１） ２８９﹒００ －２﹒０３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒０５ －１﹒８２
理想汽車（０２０１５） １３２﹒３０ －１﹒４９
廣汽集團（０２２３８） ７﹒４３ －１﹒０７
長汽（０２３３３） １２﹒０６ ＋０﹒１７
永達汽車（０３６６９） ６﹒２４ ＋１﹒９６
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒３０ ＋２﹒６１
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（ｅｄ）
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