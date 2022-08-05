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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌4.670 -0.420 (-8.251%)
大手異動

05/08/2022 13:18

《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾３％創新低，報４﹒９２元

　　《經濟通通訊社５日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌３﹒３４％，報４﹒９２元，最低價
４﹒９２元，創上市新低，最高價５﹒３元；成交７２１﹒７５萬股，成交金額３６７９﹒７４
萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券
商為巴克萊亞洲，金額５７﹒１４萬元，加權平均成交價５﹒０４３元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額６７０﹒１２萬元，加權平均成交價５﹒１０１元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒７１％。
　　現時，恒生指數報２０１３２，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８６３，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３８１，升不足１點；主板成交５０７﹒１億元。
　　上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交２６１４﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１００，升３４點或０﹒２９％，成交１５８２﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒９２０　變動　　　　　　－３﹒３４％
　　最高價　　　　　　５﹒３００　最低價　　　　　　４﹒９２０
　　成交股數　　７２１﹒７５萬股　成交金額　　３６７９﹒７４萬
　　１０天平均　　　　５﹒２８４　歷史波幅％　　　５０﹒４６５
　　２０天平均　　　　５﹒６０４　加權平均價　　　　５﹒０９８
　　５０天平均　　　　６﹒４４９　ＲＳＩ１４　　　２７﹒９６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元；暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒７１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　　　４﹒９２　－３﹒３４
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　　２１﹒４５　＋８﹒６６
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３０﹒０５　＋４﹒７０
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３４﹒８０　＋５﹒９４
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７４﹒４５　－０﹒５３
　　雲康集團（０２３２５）　　　　　１８﹒０２　＋０﹒１１
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１４﹒２０　＋９﹒８１
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６４﹒３０　＋５﹒４１
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２２﹒２０　＋５﹒９７
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　５３﹒３０　＋６﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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