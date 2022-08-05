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03313 雅高控股
即時 按盤價 升0.033 +0.007 (+26.923%)
大手異動

05/08/2022 13:33

《異動股》雅高控股升逾４２％突破１００天線，報０﹒０３７元

　　《經濟通通訊社５日專訊》雅高控股（０３３１３）升４２﹒３１％，報０﹒０３７元，升
穿１００天線（０﹒０３５元），最高價０﹒０３７元，最低價０﹒０２８元；成交８３３３萬
股，成交金額２７３﹒２５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為信達國際證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２９﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒０３１元

　　現時，恒生指數報２０１６４，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７３，跌６
點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３９４，升１３點或０﹒３２％；主板成交５２８﹒８２億
元。
　　上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１６％，成交２８０４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１９，升５４點或０﹒４５％，成交１６９８﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０３７　變動　　　　＋４２﹒３１％
　　最高價　　　　０﹒０３７　最低價　　　　　０﹒０２８
　　成交股數　　８３３３萬股　成交金額　　２７３﹒２５萬
　　１０天平均　　０﹒０２９　歷史波幅％　　７４﹒６９４
　　２０天平均　　０﹒０３４　加權平均價　　　０﹒０３３
　　５０天平均　　０﹒０４０　ＲＳＩ１４　　５４﹒５８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅高控股（０３３１３）　　　　０﹒０３７　＋４２﹒３１
　　海螺水泥（００９１４）　　　３０﹒１００　　＋１﹒１８
　　中國天瑞水泥（０１２５２）　　５﹒３００　　－３﹒６４
　　潤泥（０１３１３）　　　　　　４﹒５５０　　＋１﹒１１
　　金隅集團（０２００９）　　　　１﹒０５０　　－０﹒９４
　　中國聯塑（０２１２８）　　　　８﹒９５０　　－０﹒５６
　　西部水泥（０２２３３）　　　　０﹒８８０　　　　無升跌
　　中建材（０３３２３）　　　　　７﹒６００　　＋１﹒７４
　　華新水泥（０６６５５）　　　　９﹒９３０　　＋０﹒９１
　　智勤控股（０９９１３）　　　　２﹒４５０　　－０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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