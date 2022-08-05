《異動股》雅高控股升逾４２％突破１００天線，報０﹒０３７元

《經濟通通訊社５日專訊》雅高控股（０３３１３）升４２﹒３１％，報０﹒０３７元，升

穿１００天線（０﹒０３５元），最高價０﹒０３７元，最低價０﹒０２８元；成交８３３３萬

股，成交金額２７３﹒２５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元

。現時最大淨被動買入券商為信達國際證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２９﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒０３１元

。

現時，恒生指數報２０１６４，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７３，跌６

點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３９４，升１３點或０﹒３２％；主板成交５２８﹒８２億

元。

上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１６％，成交２８０４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２１１９，升５４點或０﹒４５％，成交１６９８﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３７ 變動 ＋４２﹒３１％

最高價 ０﹒０３７ 最低價 ０﹒０２８

成交股數 ８３３３萬股 成交金額 ２７３﹒２５萬

１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ ７４﹒６９４

２０天平均 ０﹒０３４ 加權平均價 ０﹒０３３

５０天平均 ０﹒０４０ ＲＳＩ１４ ５４﹒５８５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雅高控股（０３３１３） ０﹒０３７ ＋４２﹒３１

海螺水泥（００９１４） ３０﹒１００ ＋１﹒１８

中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒３００ －３﹒６４

潤泥（０１３１３） ４﹒５５０ ＋１﹒１１

金隅集團（０２００９） １﹒０５０ －０﹒９４

中國聯塑（０２１２８） ８﹒９５０ －０﹒５６

西部水泥（０２２３３） ０﹒８８０ 無升跌

中建材（０３３２３） ７﹒６００ ＋１﹒７４

華新水泥（０６６５５） ９﹒９３０ ＋０﹒９１

智勤控股（０９９１３） ２﹒４５０ －０﹒８１

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（ｅｄ）

