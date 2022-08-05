《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）於１：４０ｐｍ錄得１手４１﹒４萬股非自
動對盤，每股造３０７元，較上日收市價低１﹒６％，涉資１﹒２７億元。
騰訊現價跌１﹒４１％，報３０７﹒６元；成交９５８﹒３６萬股，成交金額２９﹒４４億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３﹒５億元。（ｒｗ）
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05/08/2022 13:41
《大手成交》騰訊一手約４１萬股非自動對盤，涉資１﹒２７億元
《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）於１：４０ｐｍ錄得１手４１﹒４萬股非自
動對盤，每股造３０７元，較上日收市價低１﹒６％，涉資１﹒２７億元。
騰訊現價跌１﹒４１％，報３０７﹒６元；成交９５８﹒３６萬股，成交金額２９﹒４４億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３﹒５億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:18
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