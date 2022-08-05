《經濟通通訊社５日專訊》現代牧業（０１１１７）於１：５０ｐｍ錄得１手９５９﹒８萬
股交叉盤，每股造１﹒０４５元，較上日收市價高２﹒４５％，涉資１００２﹒９９萬元。
現代牧業現價升１﹒９６％，報１﹒０４元；成交１０９８﹒９萬股，成交金額
１１４６﹒８８萬元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３５﹒９３萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 13:51
《大手成交》現代牧業一手約９６０萬股交叉盤，涉資１００３萬元
《經濟通通訊社５日專訊》現代牧業（０１１１７）於１：５０ｐｍ錄得１手９５９﹒８萬
股交叉盤，每股造１﹒０４５元，較上日收市價高２﹒４５％，涉資１００２﹒９９萬元。
現代牧業現價升１﹒９６％，報１﹒０４元；成交１０９８﹒９萬股，成交金額
１１４６﹒８８萬元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３５﹒９３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:18
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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