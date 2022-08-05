《異動股》信義玻璃升逾５％突破１０天線，報１５﹒７２元

《經濟通通訊社５日專訊》信義玻璃（００８６８）升５﹒２２％，報１５﹒７２元，升穿
１０天線（１５﹒５７４元），最高價１５﹒７２元，最低價１４﹒９４元；成交７０２﹒７４
萬股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２９７３﹒９９萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２９﹒７４萬元，加權平均成交價
１５﹒５４６元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額１２００﹒２４萬元，加
權平均成交價１５﹒４８８元。
現時，恒生指數報２０２０１，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８９６，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４４１３，升３２點或０﹒７４％；主板成交５６６﹒６
億元。
上證綜合指數報３２０２，升１３點或０﹒４２％，成交３０８１﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２１５９，升９４點或０﹒７８％，成交１９０１﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒７２０ 變動 ＋５﹒２２％
最高價 １５﹒７２０ 最低價 １４﹒９４０
成交股數 ７０２﹒７４萬股 成交金額 １﹒０８億
１０天平均 １５﹒５７４ 歷史波幅％ ４７﹒６６８
２０天平均 １６﹒２４０ 加權平均價 １５﹒３５６
５０天平均 １７﹒４２４ ＲＳＩ１４ ４３﹒５１７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２９７３﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １５﹒７２０ ＋５﹒２２
建滔集團（００１４８） ２２﹒８００ ＋２﹒９３
京城機電股份（００１８７） ３﹒７３０ ＋０﹒８１
力勁科技（００５５８） １３﹒７２０ ＋０﹒７３
億和控股（００８３８） １﹒９５０ －０﹒５１
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒３６０ ＋０﹒３２
海天國際（０１８８２） １９﹒０６０ ＋２﹒１４
建滔積層板（０１８８８） ７﹒１８０ ＋３﹒３１
信懇智能（０１９６７） ３７﹒４００ ＋０﹒２７
融科控股（０２３２３） ０﹒１５３ －１﹒９２
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（ｅｄ）
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